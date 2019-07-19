جريمة

النصب باسم التعليم.. حكاية سقوط إخصائي بدرجة محتال

ظن إخصائي شؤون مالية بإحدى الكليات أن تأسيسه أكاديمية وهمية لمنح الطلاب والخريجين شهادات دراسية مزورة سيقربه من تحقيق حلمه بجني المال إلا أن الأمر انتهى به خلف القضبان
تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
نصب وتزوير
نصب وتزوير
إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات لم يرض بما قمسه الله له من رزق حلال، ضرب بمكانته الاجتماعية ومظهره بين الطلاب وزملائه عرض الحائط، سيطرت فكرة جني المال على تفكيره، سلم عقله إلى وساوس الشيطان الذي صور له بأن الأمر سيمر دون تعرضه لمكروه بل سيجني ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وراح الإخصائي يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الحلم المشبوه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة إلا أن الرياح تجري بما لم تشته السفن.
في أثناء سير ثلاث طالبات بأحد شوارع مركز طنطا بمحافظة الغربية، لاحظت إحداهن لافتة إعلانية مُثبتة على شرفة برج إداري بشأن أحد الكيانات التعليمية عن عقد دورات تدريبية ومنح الدراسين شهادات دراسية معتمدة "بخلاف الحقيقة". لم تتردد الطالبات الثلاث في الإقدام على تلك الخطوة أملا في حصولهن على شهادات اجتياز
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الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
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رفضا منحه ثمن شراء مخدرات فأحرق المنزل وأصاب والديه

أشعل عاطل النيران داخل شقة أسرته، اليوم الجمعة، بشارع 31 عزبة سكينة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة والديه باختناق على أثر إضرام نجلهما النيران في الشقة، لرفض والده إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بشارع 31 في عزبة سكينة، ووجود مصابين. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.
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«افتكرناهم حكومة»..كواليس مقتل مسجل خطر بطريق الفيوم

رغم إصابته بطلق ناري بكفه اليسرى، توجه سائق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بأنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وانتقلت قوة من القسم إلى المكان المُشار إليه، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.
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النصاب الصغير.. قصة سقوط عبقرينو القرصنة الإلكترونية

شاب متوسط القامة نحيف الجسد، ذو لحية خفيفة، يلقبه أصدقاؤه بـ"عبقرينو"، عمد إلى استغلال مهارته في استخدام برامج الحاسب الآلي، لكن بطريقة غير مشروعة يُعاقب عليها القانون، فقرر زيادة اطلاعه على برامج القرصنة الإلكترونية التي تدعم خطته الشيطانية في ممارسة أعمال النصب والاحتيال بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج، وظن مع نجاح عدد منها في غضون فترة وجيزة أن أمره لن ينكشف قبل أن يسقط في قبضة المباحث.
نبيل-صادق-النائب-العام

تزوير ونصب.. تطور جديد في قضية «فساد المليار دولار»

«مبروك خلصتلكم القضية.. ودي شهادة رسمية بختم الجمهورية بكده»، هكذا حدث محامي المتهمين بقضية فساد المليار دولار موكليه، مقدمًا لهم شهادة منسوب صدورها إلى جدول النيابة العامة، تفيد بحفظ قضية اتهامهم بخلاف الحقيقة، وهى القضية المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال شركة بترول، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وغسل الأموال، لكن المتهمين اكتشفوا إحالتهم للمحاكمة ونصب المحامي عليهم، فأبلغوا عنه ليتم التحقيق معه، بينما أمر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق بإحالته إلى محكمة الجنايات.
شركات -مزيفة-نصب

حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
نبيل-صادق-النائب-العام

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
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