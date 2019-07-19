النصب باسم التعليم.. حكاية سقوط إخصائي بدرجة محتال
ظن إخصائي شؤون مالية بإحدى الكليات أن تأسيسه أكاديمية وهمية لمنح الطلاب والخريجين شهادات دراسية مزورة سيقربه من تحقيق حلمه بجني المال إلا أن الأمر انتهى به خلف القضبان
تحرير:محمد الشاملي
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
نصب وتزوير
إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات لم يرض بما قمسه الله له من رزق حلال، ضرب بمكانته الاجتماعية ومظهره بين الطلاب وزملائه عرض الحائط، سيطرت فكرة جني المال على تفكيره، سلم عقله إلى وساوس الشيطان الذي صور له بأن الأمر سيمر دون تعرضه لمكروه بل سيجني ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وراح الإخصائي يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الحلم المشبوه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة إلا أن الرياح تجري بما لم تشته السفن.
في أثناء سير ثلاث طالبات بأحد شوارع مركز طنطا بمحافظة الغربية، لاحظت إحداهن لافتة إعلانية مُثبتة على شرفة برج إداري بشأن أحد الكيانات التعليمية عن عقد دورات تدريبية ومنح الدراسين شهادات دراسية معتمدة "بخلاف الحقيقة".
لم تتردد الطالبات الثلاث في الإقدام على تلك الخطوة أملا في حصولهن على شهادات اجتياز
في أثناء سير ثلاث طالبات بأحد شوارع مركز طنطا بمحافظة الغربية، لاحظت إحداهن لافتة إعلانية مُثبتة على شرفة برج إداري بشأن أحد الكيانات التعليمية عن عقد دورات تدريبية ومنح الدراسين شهادات دراسية معتمدة "بخلاف الحقيقة".
لم تتردد الطالبات الثلاث في الإقدام على تلك الخطوة أملا في حصولهن على شهادات اجتياز دورة فني تمريض، وقمن بدفع مبلغ 18 ألف جنيه قبل أن يصدمن بواقع مرير ووقوعهن ضحايا "نصاب" فقررن إبلاغ الشرطة.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (طالبة واثنتين أخريين - مقيمات بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتضررهن من مسئولى أحد الكيانات التعليمية الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء منهن على مبلغ 18 ألف جنيه مقابل منحهن كارنيه (مزاولة مهنة تمريض) وإعطائهن شهادات اجتياز دورة فنى تمريض "على خلاف الحقيقة"، وعدم حصولهن على دورات وعدم رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات مقيم بدائرة مركز شرطة ثاني طنطا بالغربية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وإنشاء كيان تعليمى غير مرخص لمنح دورات فى مجال العلوم الطبية والمساحة، وترويجه شهادات بدورات تدريبية وكارنيه مزاولة مهنة تمريض بدون اجتيازهم دورات فى هذا المجال على خلاف الحقيقة والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.. بالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أي تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة انطلقت مأمورية أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأمكن ضبط المتهم.
وتبين أن المتهم قام بتغيير نشاط الأكاديمية الأصلى الصادر الترخيص لها والمسموح لها بنشاط (تدريس اللغات والحاسب الآلى) إلى ممارسة نشاط منح دورات تدريبية فى مجال العلوم الطبية والمساحة، والإعلان عن ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة.
بتفتيش الأكاديمية تم ضبط 82 شهادة قياس مستوى المهارة الطبية وكارنيه مزاولة مهنة منسوب صدورها لإحدى الوزارات ممهورة بخاتم شعار الدولة، 101 دعوة باسم ذلك الكيان لحضور حفل تخرج بمبلغ 150 جنيها للدعوة الواحدة، مجموعة كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، 2 دفتر إيصال نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالى مبلغ 80 ألف جنيه، ومجموعة كبيرة من وثائق التعارف وبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى التقدم لتلك الأكاديمية، ومبلغ مالي عشرة آلاف جنيه.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم.
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