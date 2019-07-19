النصب باسم التعليم.. حكاية سقوط إخصائي بدرجة محتال

ظن إخصائي شؤون مالية بإحدى الكليات أن تأسيسه أكاديمية وهمية لمنح الطلاب والخريجين شهادات دراسية مزورة سيقربه من تحقيق حلمه بجني المال إلا أن الأمر انتهى به خلف القضبان

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

نصب وتزوير

إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات لم يرض بما قمسه الله له من رزق حلال، ضرب بمكانته الاجتماعية ومظهره بين الطلاب وزملائه عرض الحائط، سيطرت فكرة جني المال على تفكيره، سلم عقله إلى وساوس الشيطان الذي صور له بأن الأمر سيمر دون تعرضه لمكروه بل سيجني ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وراح الإخصائي يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الحلم المشبوه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة إلا أن الرياح تجري بما لم تشته السفن.

في أثناء سير ثلاث طالبات بأحد شوارع مركز طنطا بمحافظة الغربية، لاحظت إحداهن لافتة إعلانية مُثبتة على شرفة برج إداري بشأن أحد الكيانات التعليمية عن عقد دورات تدريبية ومنح الدراسين شهادات دراسية معتمدة "بخلاف الحقيقة". لم تتردد الطالبات الثلاث في الإقدام على تلك الخطوة أملا في حصولهن على شهادات اجتياز