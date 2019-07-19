أنطونيو كونتى محبط بسبب روميرو لوكاكو

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

لوكاكو

كشف أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته فى ضم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال كونتى عن انتقال المهاجم البلجيكى: "أشعر بالإحباط لعدم إتمام صفقة لوكاكو حتى الآن. لوكاكو لاعب فى صفوف اليونايتد حاليا وهذه هى الحقيقة". وأضاف مدرب إنتر: "لوكاكو لاعب جيد، أحب طريقته فى اللعب، حاولت من قبل في أثناء وجودى مديرا فنيا لتشيلسى ضمه لصفوف البلوز، وأعتقد أنه من أهم اللاعبين الذين سيحققون تقدما للإنتر، وسنرى ماذا سيحدث فى الأيام المقبلة".

وفى حال نجاح الفريق الإيطالى فى ضم روميرو لوكاكو، سيكون على حساب الأرجنتيني ماورو إيكاردي (قائد الفريق) الذى يلعب فى نفس مركزه. وأشار كونتى فى حديثه إلى مستقبل إيكاردي، قائلا: "النادى كان واضحا جدا حول اللاعب، إيكاردي ليس جزءًا من مشروع الإنتر المقبل". ولم ينضم إيكاردي إلى معسكر الفريق الإيطالى فى

وفى حال نجاح الفريق الإيطالى فى ضم روميرو لوكاكو، سيكون على حساب الأرجنتيني ماورو إيكاردي (قائد الفريق) الذى يلعب فى نفس مركزه.



وأشار كونتى فى حديثه إلى مستقبل إيكاردي، قائلا: "النادى كان واضحا جدا حول اللاعب، إيكاردي ليس جزءًا من مشروع الإنتر المقبل".



ولم ينضم إيكاردي إلى معسكر الفريق الإيطالى فى سنغافورة، وكشفت تقارير عن أن النادي أبلغه بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالى هذا الموسم.



وعلى الجانب الآخر، انضم لوكاكو بشكل طبيعى لمعسكر اليونايتد فى آسيا، لكن أعلن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد أن صاحب الـ26 عاما لن يشارك فى مباراة الشياطين الحمر ضد الإنتر في كأس الأبطال الدولية التي ستقام غدا السبت، على ملعب سنغافورة.