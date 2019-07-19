رياضة

أنطونيو كونتى محبط بسبب روميرو لوكاكو

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
لوكاكو
لوكاكو
كشف أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته فى ضم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال كونتى عن انتقال المهاجم البلجيكى: "أشعر بالإحباط لعدم إتمام صفقة لوكاكو حتى الآن. لوكاكو لاعب فى صفوف اليونايتد حاليا وهذه هى الحقيقة". وأضاف مدرب إنتر: "لوكاكو لاعب جيد، أحب طريقته فى اللعب، حاولت من قبل في أثناء وجودى مديرا فنيا لتشيلسى ضمه لصفوف البلوز، وأعتقد أنه من أهم اللاعبين الذين سيحققون تقدما للإنتر، وسنرى ماذا سيحدث فى الأيام المقبلة".
وفى حال نجاح الفريق الإيطالى فى ضم روميرو لوكاكو، سيكون على حساب الأرجنتيني ماورو إيكاردي (قائد الفريق) الذى يلعب فى نفس مركزه. وأشار كونتى فى حديثه إلى مستقبل إيكاردي، قائلا: "النادى كان واضحا جدا حول اللاعب، إيكاردي ليس جزءًا من مشروع الإنتر المقبل". ولم ينضم إيكاردي إلى معسكر الفريق الإيطالى فى
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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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مصر تكتسح السويد في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الجمعة، على حساب السويد بنتيجة 32- 22، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الثالث تواليًا، بعد التغلب في أول جولتين على أستراليا ونيجيريا، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
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رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن ضم نجم بنفيكا البرتغالي

أعلن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن ضم النجم البرتغالى الصاعد جواو فيلكس قادما من صفوف بنفيكا، ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن انضمام فيلكس إلى الروخى بلانكوس كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا.
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نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
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ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين، انتقال الدولى الكرواتى ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما فعل النادى الملكى بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب. ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم السابق 2017- 2018 على سبيل الإعارة قادما من المرينجى في الانتقالات الصيفية الماضية؛ ليفعل الفريق اللندنى بند الشراء وينتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما بشكل كامل للفريق الملكى. النادي الإسباني، نشر بيانا عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
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مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
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