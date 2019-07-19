زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

زلزال

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).

وفي مارس الماضي، ضرب زلزال وسط اليونان وكان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقال معهد أثينا للديناميكا الأرضية، في بيان، إن "الزلزال وقع الساعة 12:46 بالتوقيت المحلي". وأوضح أن "مركز الزلزال وقع على بعد 132 كيلومترا من شمال غربي العاصمة أثينا وعلى عمق 13.7 كيلومتر"، مشيرا إلى أن "سكان العاصمة أثينا ومحيطها