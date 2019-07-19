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زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
زلزال
زلزال
ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).
وفي مارس الماضي، ضرب زلزال وسط اليونان وكان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقال معهد أثينا للديناميكا الأرضية، في بيان، إن "الزلزال وقع الساعة 12:46 بالتوقيت المحلي". وأوضح أن "مركز الزلزال وقع على بعد 132 كيلومترا من شمال غربي العاصمة أثينا وعلى عمق 13.7 كيلومتر"، مشيرا إلى أن "سكان العاصمة أثينا ومحيطها
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إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.
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تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا. وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
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مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار قرب جامعة كابول

أكد مسؤولون، أن انفجارًا وقع يوم الجمعة عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى.
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انفجار غاز بمدينة «مذبحة المسجدين» وسقوط 6 مصابين

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب البلاد يوم الجمعة في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". ولا يزال التوتر يخيم على مدينة "كرايست تشيرش" بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها متسببا في مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا وقت السلم. ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة له طابع أمني أوسع.
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مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
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أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
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خبراء: "حماية البيانات" ضرورة لمواجهة مروجي الشائعات

أصبحت قضية اختراق الصفحات الشخصية والتلاعب بالبيانات الخاصة وتناقل الشائعات بمثابة كارثة تهدد الكثير من المواطنين لاسيما مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما دعا الكثير من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للتنبيه بمخاطر تلك القضية ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اختراق السوشيال ميديا وتطبيقات الهاتف، والتأكيد على أهمية تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية. "التحرير" استطلعت آراء عدد من المتخصصين في تلك القضية للتعرف على أضرارها والآثار الناجمة عنها ومخاطر استخدامها وكيفية استغلالها من قبل بعض الدول المعادية لمصر.
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بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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