«مش بس لحمة وفراخ».. جربي شاورما السمك والكبدة

الشاورما من الأكلات السورية التي اشتهرت في مصر، لكن يفضل تقديمها لعائلتك بعد إعدادها في المنزل، بدلًا من شرائها من محلات غير مضمونة وبتكاليف كبيرة

تحرير:آية أشرف ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الشاورما

الأكلات السريعة والجاهزة من أفضل الاختيارات التي يلجأ لها الكثير منا، سواء عند الخروج للمطاعم أو تناولها في العمل، منها شاورما اللحمة أو الفراخ والميكس أيضًا، ورغم أنها من أسهل الأكلات التي يمكن إعدادها فلا تحاول الكثير من السيدات القيام بهذه التجربة ظنا أنها لن تكون بنفس المذاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل أنواع مختلفة من الشاورما يحبها أطفالك أيضًا وتكون فكرة لغداء سريع لعائلتك أو يمكنك تجهيزها لتناولها في العمل كسندوتشات سريعة.

شاورما اللحمة المكونات لحم شرائح ملح وفلفل أسود ليمون خل كزبرة بهارات زيت بصل فلفل طماطم طريقة التحضير: - جهزي اللحمة بعد تقطيعها شرائح. - ضعي التوابل المتاحة ومنها الملح والفلفل الأسود والخل والليمون والكزبرة والبهارات. - اتركي اللحمة في الثلاجة 3 ساعات على الأقل. - في طاسة تيفال ضعي الزيت، ثم ضعي