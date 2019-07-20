«مش بس لحمة وفراخ».. جربي شاورما السمك والكبدة

الشاورما من الأكلات السورية التي اشتهرت في مصر، لكن يفضل تقديمها لعائلتك بعد إعدادها في المنزل، بدلًا من شرائها من محلات غير مضمونة وبتكاليف كبيرة
الأكلات السريعة والجاهزة من أفضل الاختيارات التي يلجأ لها الكثير منا، سواء عند الخروج للمطاعم أو تناولها في العمل، منها شاورما اللحمة أو الفراخ والميكس أيضًا، ورغم أنها من أسهل الأكلات التي يمكن إعدادها فلا تحاول الكثير من السيدات القيام بهذه التجربة ظنا أنها لن تكون بنفس المذاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل أنواع مختلفة من الشاورما يحبها أطفالك أيضًا وتكون فكرة لغداء سريع لعائلتك أو يمكنك تجهيزها لتناولها في العمل كسندوتشات سريعة.
شاورما اللحمة
المكونات
لحم شرائح
ملح وفلفل أسود
ليمون
خل
كزبرة
بهارات
زيت بصل
فلفل
طماطم
طريقة التحضير:
- جهزي اللحمة بعد تقطيعها شرائح.
- ضعي التوابل المتاحة ومنها الملح والفلفل الأسود والخل والليمون والكزبرة والبهارات.
- اتركي اللحمة في الثلاجة 3 ساعات على الأقل.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، ثم ضعي
شاورما اللحمة
المكونات
لحم شرائح
ملح وفلفل أسود
ليمون
خل
كزبرة
بهارات
زيت بصل
فلفل
طماطم
طريقة التحضير:
- جهزي اللحمة بعد تقطيعها شرائح.
- ضعي التوابل المتاحة ومنها الملح والفلفل الأسود والخل والليمون والكزبرة والبهارات.
- اتركي اللحمة في الثلاجة 3 ساعات على الأقل.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، ثم ضعي الشاورما وشوحيها على نار هادئة.
- أضيفي القليل من الماء حتى تتمكن اللحمة من التسوية بشكل جيد.
- أضيفي شرائح البصل والفلفل الألوان والطماطم.
- اخلطي ملعقة طحينة مع قطرات من عصير الليمون والملح والفلفل الأسود.
- أضيفي الخليط على الشاورما ثم ارفعيها عند النار وقدميها بجانب البطاطس المحمرة.
شاورما الفراخ
المكونات
صدور فراخ واختاري الكمية حسب أفراد عائلتك
عصير ليمون
ملح وفلفل أسود وبهارات
زبادي
شرائح طماطم
خيار مخلل
صلصة
خس
طريقة التحضير:
- اغسلي الفراخ جيدًا بالخل والملح.
- في وعاء ضعي الفراخ وأضيفي لها الملح والفلفل الأسود والليمون والبهارات والزبادي.
- ضعي الفراخ في الثلاجة 3 ساعات أو يوما كاملا.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت ثم قطعي الفراخ بعد غسلها جيدًا بالملح والخل وتقطيعها شرائح، يهمك أن تعرف.. طريقة جديدة للشاورما مع الأرز بالكاري.
- شوحي الفراخ جيدًا في الزيت حتى يتحول لونها للذهبي.
- أضيفي شرائح الطماطم والفلفل الألوان والبصل، وقلبي كل المكونات.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود واتركيها على نار هادئة حتى التأكد من تسويتها، ثم قدميها لعائلتك، يهمك أن تعرفي.. طريقة المكرونة بالفراخ والصوص الأبيض.
شاورما السمك
المكونات
سمك فيليه
ثوم مفروم
عصير ليمون
خل
كرفس
ملح وفلفل أسود
طماطم
فلفل ألوان
بصل
شطة
كمون
زيت
طريقة التحضير:
- اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل والليمون أيضًا.
- اخلطي الثوم المفروم مع الزنجبيل، أضيفي الشطة والكمون وبهارات السمك، ثم الملح والفلفل الأسود والليمون والخل.
- قطعي السمك شرائح، وضعيه في التتبيلة السابقة، لو بتحبي السمك.. 3 وصفات لذيذة من طواجن السمك.
- شوحي السمك في طاسة تيفال بها القليل من الزيت.
- في طاسة أخرى ضعي الزيت وشوحي شرائح البصل والفلفل الألوان ثم الطماطم والفلفل الحار إذا كنت ممن يحببن الأكلات الحارة.
- بعد التأكد من تشويح السمك وتسويته، قلبي السمك مع الطماطم والبصل، وتناولي الشاوما مع العيش الطازج وضعيها في السندوتشات لأطفالك.
شاورما الكبدة
المكونات
نصف كيلو كبدة شرائح
زيت
بصل مفروم
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم
بودرة بصل
بودرة ثوم
ورق لورا
كمون
جوزة الطبيب
قرفة
نعناع
ملح وفلفل أسود
شطة
خل
طريقة التحضير:
- اغسلي الكبدة جيدًا بالملح والدقيق.
- انقعيها في التوابل السابقة يفضل أن يكون ليلة كاملة حتى تتشرب من التتبيلة.
- أضيفي البصل لطاسة تيفال بها الزيت وشوحي جيدًا، هنا طريقة جديدة للكبسة مع الكبدة بالردة.
- ضعي الطماطم الشرائح، والكبدة، ثم اتركي كل المكونات وشوحيها جيدًا.