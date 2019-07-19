«افتكرناهم حكومة»..كواليس مقتل مسجل خطر بطريق الفيوم

تحرير:محمد الشاملي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

إطلاق نار - أرشيفية

رغم إصابته بطلق ناري بكفه اليسرى، توجه سائق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بأنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وانتقلت قوة من القسم إلى المكان المُشار إليه، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.

توصلت التحريات إلى أن المتوفى من متعاطى مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، وأن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامى فى

توصلت التحريات إلى أن المتوفى من متعاطى مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، وأن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبحوزتهما (بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة - كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 250 جم – مبلغ مالى).



اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجنى عليهما ظناً منهم أنها قوة أمنية لضبطهم.





