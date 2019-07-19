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الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 25 36  شبين الكوم 24 35 طنطا 24 34 دمنهور 24 32 الإسكندرية 24 31 بلطيم 23 31 مطروح 22 30 السلوم 21 30 سيوة 25 37 بورسعيد 25
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خالد يوسف

أهالي كفر شكر يشيعون جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

شيع المئات من أهالي كفر شكر في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، جنازة اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية ظهر أمس الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. كما غاب شقيقه النائب خالد يوسف عن المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة، ودفن مسلم بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء مساء اليوم بنفس القرية.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
حجاج

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
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طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر من «شائعة» وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة، مشيرا إلى انخفاض الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد. ونفى "عبد العال" في لقاء على "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لموجة من الطقس السيء غير مسبوقة: "أرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل وبخاصة حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".
طقس-حار (6)

الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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