الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 25 36 شبين الكوم 24 35 طنطا 24 34 دمنهور 24 32 الإسكندرية 24 31 بلطيم 23 31 مطروح 22 30 السلوم 21 30 سيوة 25 37 بورسعيد 25