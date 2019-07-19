شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عمرو دياب

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.

ودائما تظهر دينا الشربيني مع الهضبة، سواء خلال حضوره مناسبات فنية أو خلال إحيائه الحفلات، وقد صرحت في لقاء تليفزيوني سابق بأن دياب أكبر داعم لها، بينما تحدث عدد من التقارير الإعلامية عن أن الثنائي سيعلنان ارتباطهما رسميا قريبا. وقبل يومين، طرح الهضبة بوستر "أنا غير"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل