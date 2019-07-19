أهالي كفر شكر يشيعون جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

النائب خالد يوسف

شيع المئات من أهالي كفر شكر في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، جنازة اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية ظهر أمس الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. كما غاب شقيقه النائب خالد يوسف عن المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة، ودفن مسلم بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء مساء اليوم بنفس القرية.

وشارك فى الجنازة حمدين صباحي المرشح السابق برئاسة الجمهورية، وحامد جبر عضو بحزب الكرامة، والنواب أحمد طنطاوي وهيثم الحريري ومحمد عبد الغني ومحمد زكريا محيى الدين. اللواء أبو مسلم تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وكان من المقرر أن يترشح لخوض الانتخابات البرلمانية