رفضا منحه ثمن شراء مخدرات فأحرق المنزل وأصاب والديه

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

صورة أرشيفية

أشعل عاطل النيران داخل شقة أسرته، اليوم الجمعة، بشارع 31 عزبة سكينة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة والديه باختناق على أثر إضرام نجلهما النيران في الشقة، لرفض والده إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بشارع 31 في عزبة سكينة، ووجود مصابين. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.

بالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق في الشقة المشار إليها، ما أسفر عن احتراق كامل محتوياتها، وإصابة قاطنيها، وهما كل من "إبراهيم. م. ح- 69 عاما"، عامل حرفي، وزوجته "كريمة. ي. م- 55 عاما"، ربة منزل، باختناق. وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده لباقي الوحدات السكنية الأخرى بالعقار المشار إليه. بسؤال