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جربي الفطائر المسكرة في البيت بطرق بسيطة

احرصي على تقديم أصناف متنوعة من الحلوى لعائلتك وبشكل خاص أطفالك، حتى لا يذهبوا لشرائها من محلات الحلوى والسوبر ماركت، وتكون غير مضمونة ومكلفة أيضًا
تحرير:آية أشرف ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فطيرة التفاح
فطيرة التفاح
الفطائر من الأكلات التي يعشق الكثير منا تناولها، سواء كانت حادقة كالجبن والسوسيس والفراخ والتونة أيضًا، أو مسكرة والتي يكون حشوها عبارة عن سكر أو مربي والتفاح والشيكولاتة أيضًا، تقوم الكثير من السيدات بشراء هذه الفطائر من محلات البيتزا والحلوى وتدفع فيها الكثير، يمكنك تجربة عمل هذه الفطائر المسكرة بسهولة في المنزل لإسعاد أطفالك وعائلتك وتقديم نوع بجودة مضمونة، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد في الحصول على فطائر مسكرة تشبه المطاعم بسهولة وبجودة مضمونة.
فطيرة التفاح المكونات كوب ونصف دقيق نصف كوب سكر بودرة زيت بيضة عصير ليمون  باكينج بودر فانيليا  نصف كيلو تفاح قرفة طريقة التحضير: - في وعاء ضعي السكر البودرة والزبدة والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي. - أضيفي البيض والفانيليا وعصير الليمون والبيكنج بودر، واخلطي كل المكونات
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