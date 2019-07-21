جربي الفطائر المسكرة في البيت بطرق بسيطة

احرصي على تقديم أصناف متنوعة من الحلوى لعائلتك وبشكل خاص أطفالك، حتى لا يذهبوا لشرائها من محلات الحلوى والسوبر ماركت، وتكون غير مضمونة ومكلفة أيضًا
الفطائر من الأكلات التي يعشق الكثير منا تناولها، سواء كانت حادقة كالجبن والسوسيس والفراخ والتونة أيضًا، أو مسكرة والتي يكون حشوها عبارة عن سكر أو مربي والتفاح والشيكولاتة أيضًا، تقوم الكثير من السيدات بشراء هذه الفطائر من محلات البيتزا والحلوى وتدفع فيها الكثير، يمكنك تجربة عمل هذه الفطائر المسكرة بسهولة في المنزل لإسعاد أطفالك وعائلتك وتقديم نوع بجودة مضمونة، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد في الحصول على فطائر مسكرة تشبه المطاعم بسهولة وبجودة مضمونة.
فطيرة التفاح
المكونات
كوب ونصف دقيق
نصف كوب سكر بودرة
زيت
بيضة
عصير ليمون
باكينج بودر
فانيليا
نصف كيلو تفاح
قرفة
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي السكر البودرة والزبدة والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي.
- أضيفي البيض والفانيليا وعصير الليمون والبيكنج بودر، واخلطي كل المكونات
فطيرة التفاح
المكونات
كوب ونصف دقيق
نصف كوب سكر بودرة
زيت
بيضة
عصير ليمون
باكينج بودر
فانيليا
نصف كيلو تفاح
قرفة
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي السكر البودرة والزبدة والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي.
- أضيفي البيض والفانيليا وعصير الليمون والبيكنج بودر، واخلطي كل المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها.
- ضعي الدقيق بالتدريج، واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة هشة.
- شكلي العجينة على هيئة كرة وغلفيها في نايلون ثم اتركيها في الثلاجة.
- قشري التفاح وابشريه، ثم ضعيه في وعاء به ماء وسكر وقرفة.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها جيدًا.
- في صينية الفرن ضعي الزبدة، وافردي العجينة بعد تقسيمها جزءين، ضعي حشو التفاح في المنتصف ثم طبقة العجينة الثانية.
- قومي بعمل فتحات بالشوكة، وضعي صينية فطيرة التفاح في الفرن.
الفطير بالسكر
المكونات
2 كوب دقيق
زيت
زبدة
سكر بودرة
ربع كوب لبن
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الدقيق والملح والزيت، وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
- ادهني العجينة بالزيت ثم غطيها بورق نايلون، واتركيها لمدة ساعة على الأقل.
- قسمي العجينة 6 كرات، ثم افردي كل كرة وادهنيها بالزبدة ورشي السكر البودرة.
- افردي الكرة الثانية ثم ادهنيها زبدة ورشي السكر أيضًا، ثم الكرة الثالثة.
- ضعي الزبدة على الوجه ورشي السكر، وجهزي صينية الفرد المدهونة بالزبدة.
- ضعي الصينية في الفرن نصف ساعة، ثم أخرجيها من الفرن وصبي اللبن على الوجه.
فطيرة المربى
المكونات
أكواب دقيق
ملعقة سكر وملعقة ملح
كوب سمنة أو زبدة
بيضة
ربع ملعقة فانيليا
مربى فراولة أو تين
طريقة التحضير:
- اخلطي الدقيق والسكر والملح في الخلاط جيدًا.
- ضعي الزبدة أو السمنة واستمري في ضرب المكونات في الخلاط.
- أضيفي الماء للخليط واستمري في عجن كل المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- لفي العجينة بفوطة أو كيس نايلون.
- اتركي العجينة ترتاح قليلًا حتى التخمير.
- قسمي العجينة جزءين، وضعي الجزء الأول في القالب أو صينية الكب كيك.
- ضعي النوع المفضل لك من المربي في المنتصف.
- أضيفي الجزء الثاني من العجينة على المربي، وعلى الوجه اضربي بيضة مع الفانيليا، وادهني وجه الفطيرة بالفرشاة.
- في الفرن الساخن، ضعي الصينية واتركيها حتى التأكد من نضجها.
فطيرة الشيكولاتة
المكونات
زبدة
6 بيضات
500 جرام دقيق
سكر بودرة
كاكاو بودرة
شيكولاتة
لبن
طريقة التحضير:
- في وعاء أضيفي السكر والماء على النار، وذوبي كل المكونات حتى تبدأ في الغليان.
- اتركي المكونات على النار حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثم ارفعيها عن النار.
- اضربي البيض جيدًا ثم أضيفي السكر وقلبي باستمرار، أضيفي الفانيليا واستمري في الخلط جيدًا.
- ذوبي الشيكولاتة مع الزبدة من خلال وضعها في حمام مائي، أضيفي بودرة الكاكاو واخلطي حتى التأكد من ذوبان الشيكولاتة مع الكاكاو والزبدة جيدًا.
- أضيفي خليط البيض مع خليط الشيكولاتة واخلطي كل المكونات.
- جهزي العجينة بالطريقة السابقة لفطيرة المربى أو السكر.
- افردي العجينة على رخامة المطبخ ثم ضعي حشو الشيكولاتة السابق وافرديه جيدًا.
- أضيفي طبقة ثانية من العجينة بعد التأكد من تسوية الحشو جيدًا.
- ضعي الصينية في الفرن حتى التسوية، ثم أخرجيها واتركيها حتى تبرد.