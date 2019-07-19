سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كيف تستورد كوريا الشمالية بضائع فاخرة رغم العقوبات؟

تتبع تقرير دولي كيفية وصول البضائع الفاخرة والاستهلاكية إلى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رغم العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
تحرير:محمود نبيل ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
كيم جونج أون
كيم جونج أون
عانت كوريا الشمالية على مدى سنوات طويلة بسبب العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ضد نظام الزعيم كيم جونج أون، وهي التي تحول دون تدفق البضائع إلى كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ظهرت في عدد من المناسبات مؤخرًا. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحركة التجارية بين كوريا الشمالية ومعظم دول العالم، فإن تدفق السلع المختلفة من حيث المستوى المادي والقيمة لا يزال مستمرا، وهو الأمر الذي تم رصده بواسطة العديد من التقارير الدولية دون إيجاد تفسير واضح لذلك.
وأوضح تقرير حديث كيفية حصول كوريا الشمالية على السلع الكمالية على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرًا إلى أن بيونج يانج تحصل على هذه المواد من خلال شبكات متطورة من الشركات في جميع أنحاء العالم. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات
اقرأ المزيد
بوتين (3)

هل تنجح القوى الناعمة في تحسين علاقة بوتين بجيرانه؟

كان أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، فرصة سانحة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على جورجيا، بعد أن دعاه البرلمان لمعاقبة الاحتجاجات المناهضة للكرملين بها، لكن بوتين رفض هذا العرض قائلا: "إنني أحترم الجورجيين". أثار رد فعل بوتين غير المتوقع تساؤلات عما إذا بدأ الكرملين يعيد التفكير في نهجه التقليدي تجاه الدول المجاورة، واللجوء بدلا من ذلك إلى القوة الناعمة. وجاء ذلك بعد أن تبنى بوتين مؤخرا اتجاه الاتحاد الأوروبي لتأييد حكومة ائتلافية في مولدوفا بقيادة سياسيين مؤيدين للغرب، ونيته الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الأسرى.
زلزال

زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.
حريق-كيوتو (1)

تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا. وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب-.وكيم

ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
ترامب-وكيم-في-هانوي

خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
ترامب

ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org