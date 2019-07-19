كيف تستورد كوريا الشمالية بضائع فاخرة رغم العقوبات؟

تتبع تقرير دولي كيفية وصول البضائع الفاخرة والاستهلاكية إلى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رغم العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

تحرير:محمود نبيل ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

عانت كوريا الشمالية على مدى سنوات طويلة بسبب العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ضد نظام الزعيم كيم جونج أون، وهي التي تحول دون تدفق البضائع إلى كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ظهرت في عدد من المناسبات مؤخرًا. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحركة التجارية بين كوريا الشمالية ومعظم دول العالم، فإن تدفق السلع المختلفة من حيث المستوى المادي والقيمة لا يزال مستمرا، وهو الأمر الذي تم رصده بواسطة العديد من التقارير الدولية دون إيجاد تفسير واضح لذلك.

وأوضح تقرير حديث كيفية حصول كوريا الشمالية على السلع الكمالية على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرًا إلى أن بيونج يانج تحصل على هذه المواد من خلال شبكات متطورة من الشركات في جميع أنحاء العالم. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات

وأوضح تقرير حديث كيفية حصول كوريا الشمالية على السلع الكمالية على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد، مشيرًا إلى أن بيونج يانج تحصل على هذه المواد من خلال شبكات متطورة من الشركات في جميع أنحاء العالم.

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وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة أبحاث غير الربحية ومقرها واشنطن العاصمة، أن ما يصل إلى 90 دولة تعمل كمصدر للسلع الفاخرة لنظام كيم جونج أون، وذلك على الرغم من قرار الأمم المتحدة الذي يحظر تصدير مثل هذه السلع إلى البلاد.

التقرير الذي كشف شبكات التجارة الدولية لكوريا الشمالية، استخدم في تحليلاته المعلومات المتاحة للجمهور مثل ملفات التسجيل والسجلات التجارية وبيانات تتبع السفن والمعلومات الجمركية لمتابعة حركة البضائع الفاخرة إلى بيونج يانج.

وقال التقرير: "يواصل نظام كيم الحفاظ على قدرات متطورة في الشراء من خلال الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة على الرغم من العقوبات".

وأشار التقرير إلى أن زعيم كوريا الشمالية يستخدم بعض الامتيازات المتمثلة في الهدايا من السلع الكمالية الغربية للحفاظ على ولاء المسؤولين له، وكثيرًا ما كانت تلك الامتيازات في صورة سيارات فاخرة.

وأثار وصول زعيم كوريا الشمالية للقاء وزير الخارجية مايك بومبيو في بيونج يانج مستخدمًا سيارة رولز رويس فانتوم يبلغ سعر بيعها الأولي حوالي450 ألف دولار، العديد من التساؤلات.

كما أشارت تقارير إعلامية أيضًا إلى قيام زوجته بشراء حقيبة يد ماركة "كريستيان ديور" مقابل 1600 دولار.



وتتبع التقرير عناصر مثل أكثر من 800 سيارة فخمة صنعت في كوريا الشمالية، بما في ذلك موديلين من طراز مرسيدس مايباخ S600 الشهيرة، وهي سيارات تم شحنها في أكتوبر من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن هذه المركبات يتم تصنيعها في ألمانيا وهولندا وتايلاند قبل نقلها عبر الصين واليابان إلى كوريا الجنوبية وروسيا.

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وأوضح التقرير الذي وضعه المركز البحثي، أن السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الملابس من إنتاج العلامات التجارية المعروفة ومستحضرات التجميل وهواتف أبل أيفون، جميعها يتم استيرادها داخل كوريا الشمالية.



ومن جانبهم، يرى الخبراء أن إيقاف تدفق البضائع الفاخرة إلى البلاد يمكن أن يكون له تأثير حقيقي، حيث قال لامي كيم، وهو أستاذ محاضر في قسم السياسة والإدارة العامة بجامعة هونج كونج وزميل مساعد في السياسة الخارجية خلال حديثه لمجلة تايم الأمريكية: "إذا تم تشديد العقوبات ومنع السلع الكمالية من دخول كوريا الشمالية، فسوف يتم الطعن في شرعية النظام".

وأضاف كيم: "نظرًا لأن المصاعب الاقتصادية جلبت كيم جونج أون إلى طاولة التفاوض بشأن نزع السلاح النووي، فمن الضروري أن يشدد المجتمع الدولي تنفيذ العقوبات لمنع دخول السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية".

وتسعى كوريا الشمالية بشكل رئيسي لإنهاء العقوبات الاقتصادية الدولية، وهو الأمر الذي كان بمثابة شرط مسبق للبدء في عمليات التفاوض أو تفكيك المنشآت النووية التابعة للنظام.