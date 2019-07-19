جريمة

«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

مفاجأة.. الأم على خلاف مع زوجها والنيابة تأمر بتحليل DNA للتأكد من نسَبها.. وسمسار أتم عملية البيع بمقابل 15 ألف جنيه.. وضابط يتنكر في صورة مشترٍ ويتمكن من ضبطهما
تحرير:محمد مجلي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
بداية الواقعة تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، بالتوصل إلى قيام شخص بعرض أطفال للتبني والبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمكن أحد ضباط الإدارة من الإيقاع به بعد أن أوهمه بأنه زبون يرغب في شراء المولودة. وألقت الأجهزة الأمنية
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تشكيل-عصابة

الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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رفضا منحه ثمن شراء مخدرات فأحرق المنزل وأصاب والديه

أشعل عاطل النيران داخل شقة أسرته، اليوم الجمعة، بشارع 31 عزبة سكينة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة والديه باختناق على أثر إضرام نجلهما النيران في الشقة، لرفض والده إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بشارع 31 في عزبة سكينة، ووجود مصابين. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.
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«افتكرناهم حكومة»..كواليس مقتل مسجل خطر بطريق الفيوم

رغم إصابته بطلق ناري بكفه اليسرى، توجه سائق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بأنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وانتقلت قوة من القسم إلى المكان المُشار إليه، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.
شركات -مزيفة-نصب

النصب باسم التعليم.. حكاية سقوط إخصائي بدرجة محتال

إخصائى شئون مالية بإحدى الكليات لم يرض بما قمسه الله له من رزق حلال، ضرب بمكانته الاجتماعية ومظهره بين الطلاب وزملائه عرض الحائط، سيطرت فكرة جني المال على تفكيره، سلم عقله إلى وساوس الشيطان الذي صور له بأن الأمر سيمر دون تعرضه لمكروه بل سيجني ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وراح الإخصائي يخطو أولى خطواته نحو تحقيق الحلم المشبوه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة إلا أن الرياح تجري بما لم تشته السفن.
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حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية

"مفيش مخدرات هتعدي" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع محاولات ترويج المواد المخدرة بشوارع عروس البحر الأبيض إذ قامت الإدارة بشن حملة موسعة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين الأول بحوزته 45 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرامًا، يعتزم توزيعها على زبائنه وعملاءه مستهدفا فئة الشباب والثاني والثالث أحدهما عاطل والثاني مسجل شقي خطر بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش بشوراع محافظة الإسكندرية.
جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
سرقة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
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