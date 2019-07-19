«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

مفاجأة.. الأم على خلاف مع زوجها والنيابة تأمر بتحليل DNA للتأكد من نسَبها.. وسمسار أتم عملية البيع بمقابل 15 ألف جنيه.. وضابط يتنكر في صورة مشترٍ ويتمكن من ضبطهما

تحرير:محمد مجلي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

صورة أرشيفية

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.

بداية الواقعة تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، بالتوصل إلى قيام شخص بعرض أطفال للتبني والبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمكن أحد ضباط الإدارة من الإيقاع به بعد أن أوهمه بأنه زبون يرغب في شراء المولودة. وألقت الأجهزة الأمنية