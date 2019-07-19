«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

مفاجأة.. الأم على خلاف مع زوجها والنيابة تأمر بتحليل DNA للتأكد من نسَبها.. وسمسار أتم عملية البيع بمقابل 15 ألف جنيه.. وضابط يتنكر في صورة مشترٍ ويتمكن من ضبطهما
حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
بداية الواقعة
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، بالتوصل إلى قيام شخص بعرض أطفال للتبني والبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمكن أحد ضباط الإدارة من الإيقاع به بعد أن أوهمه بأنه زبون يرغب في شراء المولودة.
وألقت الأجهزة الأمنية
بداية الواقعة
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، بالتوصل إلى قيام شخص بعرض أطفال للتبني والبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمكن أحد ضباط الإدارة من الإيقاع به بعد أن أوهمه بأنه زبون يرغب في شراء المولودة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "وفاء. إ. أ- 27 عاما"، الأم المقيمة بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، وصديقها "كريم. ب- 26 سنة" من محافظة كفر الشيخ، وأحد الوسطاء، سمسار يدعى "محمد. خ. م- 37 عاما" بتهمة عرض طفلة تبلغ من العمر 3 أيام، للبيع على فيسبوك، وتم ضبطهما متلبسين في أثناء إتمام عملية البيع أمام مستشفى الشاطبي للنساء والولادة.
الأم طالبة بمعهد السياحة والفنادق
المتهمة "وفاء. إ. أ" تبين أنها طالبة فى معهد سياحة وفنادق ومتزوجة منذ أكثر من خمس سنوات ومقيمة في منطقة الإبراهيمية، ودب الخلاف بينها وبين زوجها منذ عام 2017 وتركت منزل الزوجية ولكن زوجها ظل متمسكا بها ورفض الطلاق فظلت فى عصمته دون إتمام الطلاق أو العودة لاستكمال حياتها.
العشق الحرام
تعرفت المتهمة وفاء على شاب مقارب لها فى العمر، ونشأت بينهما صداقة تطورت بعد ذلك إلى قصة إعجاب وحب بين الطرفين وانتهت بعلاقة آثمة حيث معاشرة الأزواج -بحسب ما جاء فى تحقيقات النيابة- وتشير التحقيقات إلى أن حمل الطفلة جاء سفاحا بين الاثنين وهو ما سيكشفه تحليل "DNA" الذي طالبت به النيابة العامة.
دهاء وطمع أوقع بهما
ظنت الأم والعشيق أن بإمكانهما الإفلات من تلك الفعلة النكراء، حيث إنها حملت ولا تستطيع إتمام الزواج لأنها ما زالت متزوجة، ما يعد مخالفا للقانون، وباءت محاولات التخلص من الطفلة بالفشل، فاتفقت مع صديقها على إتمام الحمل وعرض المولود للبيع، حيث أكد لها صديقها: "ناس كتير معندهاش أولاد وتتمنى ضفر عيل".
توصل الصديق لأحد السماسرة بمنطقة المنشية، من الذين يعرضون بيع وتبنى الأطفال، وقام بعرض المولودة للبيع منذ أربعة أشهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعبر خدمة "واتسآب" وتواصل معه أحد الأشخاص، تبين في ما بعد أنه ضابط بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 50 ألف جنيه نظير البيع و15 ألف جنيه للوسيط.
يوم الولادة وإتمام البيع
تحدد يوم 16 يوليو لعملية الولادة بعد أن أصابتها آلام المخاض فتوجهت إلى مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية وقامت بتسجيل الطفلة باسم المشتري.
وبالتزامن مع إجراء الولادة قام السمسار الوسيط والصديق بالتواصل مع المشتري، والتقيا فى مقهى خاص لإتمام عملية البيع وتسليم الطفلة فور خروج الأم من المستشفى.
وفي أثناء استلام الطفلة كانت المفاجأة، وهى رسالة من المشترى: "كله يسلم نفسه، أنا ضابط شرطة"، بالتزامن مع دخول قوات الشرطة بناءً على كلمة سرية، فحاولا التنكر من جريمتهما.
تحرر المحضر رقم 1104 لسنة 2019 إداري وتم العرض على النيابة، وبمحاولة إنكارهما تبين قيام الوسيط بعرض أكثر من طفل، إلا أن الضابط المختص اختار هذه الواقعة، وتبين أنه حاصل على إذن من النيابة وجميع المكالمات والمقابلات مسجلة.
تهم تنتظر المتهمين وتحليل "DNA"
قررت النيابة العامة برئاسة المستشار خالد عبد القوي، وكيل النائب العام، بنيابة شرق الكلية، حبس المتهمين، وطلبت النيابة إجراء تحليل الـDNA، لمعرفة نسَب الطفلة ومواجهة تهم "الزنى" لكل من الأم والصديق، وتعريض حياة طفلة للخطر والاتجار فى البشر، بينما تم إيداع الطفلة بمستشفى رأس التين للكشف عليها وإيداعها بدار رعاية بمركز القباري.