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بالتقييم.. هذه السيارات الأفضل خلال عام 2019

وضعت تقييمات الخبراء العديد من السيارات على رأس الموديلات التي تم إصدارها في العام الجاري، أو تلك التي طورتها شركاتها في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ليكزس
ليكزس
تنافست العشرات من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي على لقب الأفضل خلال العام الجاري، وذلك عن طريق مجموعة من الإضافات والتطويرات الخاصة بالأداء والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي رجح كفتها بشكل رئيسي. وأسهمت الإمكانيات الجديدة للسيارات التي تم إصدارها في العام الجاري، في تربع بعض الموديلات على عرش الأسواق العالمية، وذلك بعد أن مُنحت تقييمات رائعة من خبراء السيارات على مدى العام الجاري، الذي شهد إصدار العشرات من الموديلات.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أعلى السيارات من حيث التقييم الخاص بالخبراء خلال عام 2019، وذلك بعد أن أتيحت الفرصة لاختبار تلك الموديلات.   أودي Q8 تعد واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي من بين الأفضل
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