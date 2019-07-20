بالتقييم.. هذه السيارات الأفضل خلال عام 2019

وضعت تقييمات الخبراء العديد من السيارات على رأس الموديلات التي تم إصدارها في العام الجاري، أو تلك التي طورتها شركاتها في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية
تنافست العشرات من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي على لقب الأفضل خلال العام الجاري، وذلك عن طريق مجموعة من الإضافات والتطويرات الخاصة بالأداء والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي رجح كفتها بشكل رئيسي.
وأسهمت الإمكانيات الجديدة للسيارات التي تم إصدارها في العام الجاري، في تربع بعض الموديلات على عرش الأسواق العالمية، وذلك بعد أن مُنحت تقييمات رائعة من خبراء السيارات على مدى العام الجاري، الذي شهد إصدار العشرات من الموديلات.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أعلى السيارات من حيث التقييم الخاص بالخبراء خلال عام 2019، وذلك بعد أن أتيحت الفرصة لاختبار تلك الموديلات.
أودي Q8
تعد واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي من بين الأفضل
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أعلى السيارات من حيث التقييم الخاص بالخبراء خلال عام 2019، وذلك بعد أن أتيحت الفرصة لاختبار تلك الموديلات.
أودي Q8
تعد واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي من بين الأفضل على مستوى الأداء والقوة، متفوقةً على العديد من أقرانها من الموديلات التي تنتمي إلى هذه الفئة الشهيرة في الأسواق العالمية.
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وبفضل الإمكانيات المتطورة التي تتمتع بها السيارة الكروس أوفر الألمانية، استطاعت أودي Q8 الحصول على تقييم إجمالي بلغ 7 من أصل 10، حسب رؤية موتور 1.
جينيسيس G70
تعد واحدة من أفضل السيارات الفاخرة في الأسواق العالمية، وهي أيضا الرهان الرئيسي للشركة الكورية العملاقة دوليا، خاصة أنها تتمتع بالعشرات من التقنيات الجديدة التي تجعلها من أفضل الموديلات الفاخرة في الأسواق العالمية.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وعلى مستوى التقييم الفني للسيارة، حصلت هيونداي جينيسيس G70، على تقدير بلغ 7 من أصل 10، وهو ما يشير إلى رضا واضح من جانب الخبراء عن الأداء الفني والشكلي للسيارة الفاخرة.
جاكوار I-Pace
تعد من أهم السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، وهي أحد الموديلات التي استطاعت تقديم العديد من التقنيات الجديدة، وأسهمت في كونها واحدة من أفضل السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.
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وحصلت السيارة الشهيرة على تقييم رائع على المستوى الفني، وهو 7.6 من أصل 10، وهو الأمر الذي يُظهر أنها استطاعت إقناع العديد من فئات الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة.
فورد F-150 رابتر
على الرغم من كونها تنتمي لطراز فئات البيك أب "الشاحنات"، فإنها استطاعت أن تقدم أداءً رائعا على المستوى الفني، ما أسهم في جعلها أحد الموديلات التي يراها الخبراء من بين الأفضل عالميا، لا سيما أنها جمعت بين قوة الأداء والشكل الخارجي العصري.
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وبفضل الإمكانيات المتطورة التي تتمتع بها سيارة فورد F-150 رابتر، حصلت على تقييم 7.9 من إجمالي 10، وهو ما جعلها تكون من بين أفضل السيارات التي تم إصدارها في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
كرايسلر باسيفيكا
تعد من أهم السيارات الهجين في الأسواق العالمية، وهي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والشكل الخارجي، لا سيما أنها كانت من بين الموديلات الهجين التي جمعت بين مُحبي السيارات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالوقود المحروق.
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وحصلت السيارة الهجين على تقييم 8 من أصل 10، لتكون هي الأعلى من حيث الأداء والعوامل الخاصة بالجذب، وذلك من وجهة نظر الخبراء، الذين رأوا في السيارة إمكانيات كبيرة على المستوى الفني.