ماذا تعني أشهر علامات شركات السيارات العالمية؟

تمثل علامات شركات السيارات العالمية، أول وسيلة للتعارف والتواصل مع الجماهير، وبطبيعة الحال هي العلامة المميزة لها في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي
لا شك في أن اختيار علامة شركات السيارات كانت لها قصص مختلفة على مدى تاريخ طويل من هذه الصناعة، والتي أثبتت عبر عقود من الزمان أنها الرهان الرئيسي للعديد من البلدان، وهو الأمر الذي شجع العديد من الشركات للاهتمام بعلامتها التجارية.
واختارت الشركات العالمية العديد من الملامح والأشكال التي تعبر عن نمط تصنيعها بشكل رئيسي، أو حتى تفضيل الكلمات التي يمكن أن تمنحها السمعة التي تسعى إليها من خلال موديلاتها الموجودة في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، معاني ودلائل العلامات التجارية الخاصة بالشركات المصنعة.
فورد
فورد هي علامة تجارية أمريكية كلاسيكية، واستطاعت عبر سنوات طويلة الرهان على الاسم، ويعد شعارها، الذي ظهر لأول مرة عام 1912 بعد تسع سنوات من بدء عملية الإنتاج، أحد أكثر
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، معاني ودلائل العلامات التجارية الخاصة بالشركات المصنعة.
فورد
فورد هي علامة تجارية أمريكية كلاسيكية، واستطاعت عبر سنوات طويلة الرهان على الاسم، ويعد شعارها، الذي ظهر لأول مرة عام 1912 بعد تسع سنوات من بدء عملية الإنتاج، أحد أكثر العلامات ثباتًا في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من أن ما يحيط بأحرف فورد قد تحول على مر السنين، غير أنه احتفظ باللون الأزرق في الخلفية، وإن كان التوقيع بصورته الحالية ظل ثابتًا على مدار سنوات طويلة من التواجد بالأسواق العالمية.
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بنتلي
في الآونة الأخيرة، أعلنت بنتلي أنها ستدخل عالم الأثاث المنزلي الفاخر، وعلى الرغم من تخصصها في السيارات، إلا أن هذه الإضافة إلى عمليات بنتلي هي أمر منطقي بالنسبة لشركة مرتبطة بشكل وثيق بالثروة والأناقة والتراث.
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ويعد شعار بنتلي أحد أكثر العلامات المتواضعة والبسيطة، ومن الواضح أن حرف "B" يشير إلى "بنتلي"، وهي مغطاة بالأجنحة، التي تشير إلى الكلاسيكية والسرعة والحرية والأمل.
شيفروليه
يعتقد أن أصل العلامة الخاصة بالشركة الأمريكية مستوحاة من ربطة العنق الخاصة بمؤسس الشركة وليام دورانت، ويعد شعار شيفروليه أحد العلامات القليلة التي لا تتضمن اسمًا أو أي إشارات بخلاف التصميم.
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شعار شيفروليه صارم وفخور ومتواضع، ومع ذلك، فإن التاريخ الحقيقي وراء الرمز كان دائما يكتنفه الغموض، وإن كانت الرواية الأساسية تشير إلى أنها مرتبطة بشكل واضح بمؤسس الشركة الأمريكية العملاقة، والتي لها سمعة طيبة في الأسواق العالمية منذ عقود طويلة.
فيراري
عندما يفكر المرء في فيراري، يتبادر إلى ذهنه حصانها الكلاسيكي، ويعد هذا الرمز رائعًا لشركة معروفة بإنتاج السيارات التي تتمتع بالقوة والسرعة، ومع ذلك، فإن الحصان الشهير لم يصمم في الأصل ليكون رمزًا لفيراري.
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ومع تطور الإنتاج في الشركة الإيطالية، أبقت فيراري على الحصان كرمز لموديلاتها التي تتمتع بالقوة والسرعة بشكل رئيسي، وهي السمات التي تتميز بها الشركة الإيطالية الشهيرة، والتي لا تزال تعرض موديلاتها بصفة رئيسية في الأسواق العالمية.
جاكوار
وضعت جاكوار نفسها في نطاق فريد من نوعه بهذا الشعار، وبينما كان يمكن أن يستقروا على رمز بسيط، فإنهم ابتكروا شعارًا يُعتقد ميله إلى البعد الثالث، مما بجعل شعار جاكوار نوعا من الزينة لغطاء محرك السيارة، وهو ما يستطيع جذب العين.
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واستطاع هذا الشعار أن يصنع لشركة جاكوار سمعة طيبة على مستوى العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيسي، خاصة أولئك الذين يميلون دومًا للجمع بين القوة والسرعة والأداء الفاخر للسيارات بشكل رئيسي.