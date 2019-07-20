ماذا تعني أشهر علامات شركات السيارات العالمية؟

تمثل علامات شركات السيارات العالمية، أول وسيلة للتعارف والتواصل مع الجماهير، وبطبيعة الحال هي العلامة المميزة لها في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي

تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جاكوار

لا شك في أن اختيار علامة شركات السيارات كانت لها قصص مختلفة على مدى تاريخ طويل من هذه الصناعة، والتي أثبتت عبر عقود من الزمان أنها الرهان الرئيسي للعديد من البلدان، وهو الأمر الذي شجع العديد من الشركات للاهتمام بعلامتها التجارية. واختارت الشركات العالمية العديد من الملامح والأشكال التي تعبر عن نمط تصنيعها بشكل رئيسي، أو حتى تفضيل الكلمات التي يمكن أن تمنحها السمعة التي تسعى إليها من خلال موديلاتها الموجودة في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، معاني ودلائل العلامات التجارية الخاصة بالشركات المصنعة. فورد فورد هي علامة تجارية أمريكية كلاسيكية، واستطاعت عبر سنوات طويلة الرهان على الاسم، ويعد شعارها، الذي ظهر لأول مرة عام 1912 بعد تسع سنوات من بدء عملية الإنتاج، أحد أكثر