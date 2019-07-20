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ماذا تعني أشهر علامات شركات السيارات العالمية؟

تمثل علامات شركات السيارات العالمية، أول وسيلة للتعارف والتواصل مع الجماهير، وبطبيعة الحال هي العلامة المميزة لها في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جاكوار
جاكوار
لا شك في أن اختيار علامة شركات السيارات كانت لها قصص مختلفة على مدى تاريخ طويل من هذه الصناعة، والتي أثبتت عبر عقود من الزمان أنها الرهان الرئيسي للعديد من البلدان، وهو الأمر الذي شجع العديد من الشركات للاهتمام بعلامتها التجارية. واختارت الشركات العالمية العديد من الملامح والأشكال التي تعبر عن نمط تصنيعها بشكل رئيسي، أو حتى تفضيل الكلمات التي يمكن أن تمنحها السمعة التي تسعى إليها من خلال موديلاتها الموجودة في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات، معاني ودلائل العلامات التجارية الخاصة بالشركات المصنعة.   فورد فورد هي علامة تجارية أمريكية كلاسيكية، واستطاعت عبر سنوات طويلة الرهان على الاسم، ويعد شعارها، الذي ظهر لأول مرة عام 1912 بعد تسع سنوات من بدء عملية الإنتاج، أحد أكثر
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10 Best Vehicles We've Reviewed In 2019 (3)

بالتقييم.. هذه السيارات الأفضل خلال عام 2019

تنافست العشرات من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي على لقب الأفضل خلال العام الجاري، وذلك عن طريق مجموعة من الإضافات والتطويرات الخاصة بالأداء والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي رجح كفتها بشكل رئيسي. وأسهمت الإمكانيات الجديدة للسيارات التي تم إصدارها في العام الجاري، في تربع بعض الموديلات على عرش الأسواق العالمية، وذلك بعد أن مُنحت تقييمات رائعة من خبراء السيارات على مدى العام الجاري، الذي شهد إصدار العشرات من الموديلات.
2016 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY

هذه السيارات ستدخل بها الشواطئ الرملية

لا شك أن دخول السيارات الرياضية متعددة الأغراض إلى الشواطئ هو الأمر الذي يتمناه العديد من الأشخاص، وبالأخص في فصل الصيف، إلا أن بعض الموديلات تواجه مشكلات كبيرة أثناء الخروج، لا سيما أن الإطارات قد تغرس في الرمال الكثيفة، مما يعوق خروج تلك السيارات. وتتمتع بعض الموديلات دون غيرها بقدرات واسعة في دخول الصحراء، وبالأخص فيما يتعلق بالدفع الرباعي، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة من قبل الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي في العديد من الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
سكودا فيجين IV

السيارات الأكثر أمانًا في الأسواق العالمية

تراهن العديد من الشركات العالمية المصنّعة للسيارات على العوامل التقنية المتطورة في الموديلات الجديدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني إغفال الأمان والسلامة، اللذين يعدان من أهم العوامل التي باتت من الأمور التي تشغل بال جمهور السيارات وخبرائها على حد سواء. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات تطوير عوامل الأمان والسلامة، وهو الأمر الذي جعلها تتمتع بثقة كبيرة من جانب جمهور السيارات والخبراء، خاصة بعد أن تعرضت للعديد من الاختبارات العنيفة؛ مثل التصادم، وغيره من الأمور.
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