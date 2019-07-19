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هل تنجح القوى الناعمة في تحسين علاقة بوتين بجيرانه؟

الهدف من هذه السياسة هو جعل حلف الناتو يلغي تعهده بضم جورجيا وأوكرانيا ذات يوم للحلف، كما تريد روسيا من كلا البلدين الانضمام إلى الاتحاد الأوروآسيوي بقيادة موسكو
تحرير:أحمد سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
بوتين
بوتين
كان أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، فرصة سانحة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على جورجيا، بعد أن دعاه البرلمان لمعاقبة الاحتجاجات المناهضة للكرملين بها، لكن بوتين رفض هذا العرض قائلا: "إنني أحترم الجورجيين". أثار رد فعل بوتين غير المتوقع تساؤلات عما إذا بدأ الكرملين يعيد التفكير في نهجه التقليدي تجاه الدول المجاورة، واللجوء بدلا من ذلك إلى القوة الناعمة. وجاء ذلك بعد أن تبنى بوتين مؤخرا اتجاه الاتحاد الأوروبي لتأييد حكومة ائتلافية في مولدوفا بقيادة سياسيين مؤيدين للغرب، ونيته الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الأسرى.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، عن سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا، قولها إن الوقت قد حان للتغيير، وأضافت الدبلوماسية الفرنسية السابقة أن "سياسة الحرب والاحتلال والعقوبات تدفع جورجيا في مسارها الغربي". وكانت روسيا في صراع مع الدول السوفييتية السابقة لسنوات، في الوقت الذي كانت تسعى فيه كل من جورجيا
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كيف تستورد كوريا الشمالية بضائع فاخرة رغم العقوبات؟

عانت كوريا الشمالية على مدى سنوات طويلة بسبب العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ضد نظام الزعيم كيم جونج أون، وهي التي تحول دون تدفق البضائع إلى كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ظهرت في عدد من المناسبات مؤخرًا. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحركة التجارية بين كوريا الشمالية ومعظم دول العالم، فإن تدفق السلع المختلفة من حيث المستوى المادي والقيمة لا يزال مستمرا، وهو الأمر الذي تم رصده بواسطة العديد من التقارير الدولية دون إيجاد تفسير واضح لذلك.
زلزال

زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).
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إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.
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تفاصيل حريق «كيوتو».. الأسوأ منذ عقدين في اليابان

مرت اليابان على مدار تاريخها الطويل بالعديد من حوادث القتل الجماعي، التي تنوعت بين الحرق العمد وحوادث الطعن، التي أسقطت عشرات الضحايا. وأمس الخميس، كانت اليابان على موعد مع واحد من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها، وأكثرها دموية منذ أكثر من 20 عاما، إذ أضرم شخص مجهول النيران في أستوديو رسوم متحركة مشهور في مدينة "كيوتو"، ما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في جميع أنحاء العالم بعد فقدان الأرواح والأستوديو الذي قال العديد من المتابعين إنهم كانوا يضعون موظفيه في المرتبة الأولى، لأنه كان قوة رئيسية في هذه الصناعة.
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لتفادي فشل فرنسا.. تعاون صيني روسي لبناء حاملة نووية

منذ أن بدأت في الظهور كقوة عالمية، بدأت الصين في الاستثمار بكثافة في تطوير حاملات الطائرات، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أكملت "لياو نينج"، حاملتها الأولى، برنامج إصلاح وتحديث كبيرا في يناير الماضي، في حين أن الحاملة الثانية من طراز "001A" المصنوعة بالكامل محليا، تخضع حاليا لتجارب بحرية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للدخول في الخدمة بحلول نهاية العام الجاري. وهناك حاملة ثالثة قيد التطوير، على الرغم من أنها مثل سابقاتها، فإنها لن تعمل بالطاقة النووية، وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للجيش الصيني.
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بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
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هل تضررت أوروبا من عقوباتها ضد روسيا في أزمة القرم؟

لا تزال آثار الصدام السياسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، تهدد العلاقات الاقتصادية للعديد من الأطراف، بما في ذلك الأطراف التي تمتلك علاقات تجارية مباشرة مع موسكو ودول منطقة اليورو. وبدا من الواضح أن التأثر بالعقوبات الاقتصادية التي نتجت عن هذا الصدام بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لم يقف عند الطرفين الضالعين بشكل رئيسي في الأزمة، ولكن امتد ليشمل العديد من الأطراف التي لها صلات تجارية مباشرة بين الجانبين.
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روسيا ترد على اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية

رفضت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة ضد روسيا من قِبل مجموعة التحقيق المشتركة في كارثة تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا في عام 2014، معتبرةً أن "هذه الاتهامات لا أساس لها". وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن "التصريحات الصادرة عن مجموعة التحقيق المشتركة بشأن تورط العسكريين الروس في كارثة طائرة بوينج (إم إتش 17) الماليزية شرق أوكرانيا تبعث على الأسف". وأضافت أن "مجموعة التحقيق المشتركة في هذه الحادثة توجه مجددا اتهامات ضد روسيا لا أساس لها على الإطلاق"،
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