جريمة

إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة النقيب أحمد سليم، من أحد الأهالي عبر الخط الساخن المُخصص لـ«نجدة الطفل» عن قيام أبوين بإخراج ابنتهما من التعليم لتزويجها
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تشكيل-عصابة

الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
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رفضا منحه ثمن شراء مخدرات فأحرق المنزل وأصاب والديه

أشعل عاطل النيران داخل شقة أسرته، اليوم الجمعة، بشارع 31 عزبة سكينة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة والديه باختناق على أثر إضرام نجلهما النيران في الشقة، لرفض والده إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بشارع 31 في عزبة سكينة، ووجود مصابين. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.
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«افتكرناهم حكومة»..كواليس مقتل مسجل خطر بطريق الفيوم

رغم إصابته بطلق ناري بكفه اليسرى، توجه سائق إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بأنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وانتقلت قوة من القسم إلى المكان المُشار إليه، وتم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.
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زواج- القاصرات

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
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تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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«طلاق وقايمة».. قصة فلاح قتل عم زوجته في الشرقية

«قبل ما تناسب حاسب».. عبارة دارجة ومثل شعبي يُطلقه غالبية أهالي القرى الريفية قبل الدخول في علاقات نسب وزواج، وذلك خشية حدوث خلافات مستقبلية بين أهل الزوجين، إلا أن شكوك المثل وتخوفاته حدثت بحذافيرها في إحدى القرى الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية؛ بعدما أقدم مزارع، في بداية العقد الرابع من العمر، على إزهاق روح عم زوجته، إثر خلافات زوجية وصلت إلى رفض الطلاق وانتهت إلى طريق مسدود، فما كان منه إلا الاستعانة بشقيقه وارتكاب جريمته، متناسيًا أية روابط أسرية أو صلة دم تربط بين العائلتين.
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مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
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