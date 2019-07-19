إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة النقيب أحمد سليم، من أحد الأهالي عبر الخط الساخن المُخصص لـ«نجدة الطفل» عن قيام أبوين بإخراج ابنتهما من التعليم لتزويجها
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة النقيب أحمد سليم، من أحد الأهالي عبر الخط الساخن المُخصص لـ«نجدة الطفل» عن قيام أبوين بإخراج ابنتهما من التعليم لتزويجها وهي بنت 15 عامًا فقط.
وأشار البلاغ إلى أن الأبوين «علي.ع» وزوجته «خضرة.م.ع» أخرجا ابنتهما «ولاء» من التعليم، وحددا بعد غدٍ الأحد موعدًا لزفاف الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1528 إداري صان الحجر لسنة 2019.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، قبل أن تنتهي التحقيقات إلى إخلاء سبيل الأبوين مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج الفتاة إلا عند بلوغها السن القانونية للزواج، مع وجود متابعة دورية لحالة الطفلة من وقتٍ لآخر من جانب لجنة حماية الطفل بمدينة صان الحجر.