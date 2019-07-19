إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى رجال مباحث مركز شرطة صان الحجر، برئاسة النقيب أحمد سليم، من أحد الأهالي عبر الخط الساخن المُخصص لـ«نجدة الطفل» عن قيام أبوين بإخراج ابنتهما من التعليم لتزويجها