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صراخ وتريقة وغيبوبة.. كواليس الاعتداء على مصري في طائرة رومانيا

السيدة دخلت في غيبوبة وطردت وزوجها بطريقة مهينة ورفضوا إعطاء مياه للركاب.. شاهدة: مغادرة بوخارست أشبه بعبور الجحيم.. وشركة الطيران: السيدة "مزعجة" والطاقم تصرف وفقا للمعمول به
تحرير:أحمد مطاوع ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
الاعتداء مصري في طائرة رومانيا
الاعتداء مصري في طائرة رومانيا
أصوات صراخ هيستيري تتعالى في جنابات إحدى الطائرات أثناء رحلتها من بوخارست قاصدة القاهرة، أطفال يبكون ونساء تستنجد ورجال تحاول فض اشتباك ما.. هنا يظهر في الكادر رجل مصري فض الشيب سواد الشعر في رأسه، ويجتمع حوله رجال أمن يعتدون عليه بوحشية، واحد يخنقه بذراعه وآخر يمسك ساقيه محاولا بكل ما أوتى من عنف إزاحته من مقعده بالطائرة، بينما يحاول ثالث لي ذراعي الراجل إلى الخلف لتوثيق يديه بالكلابشات، ويستمر الصراخ والتوسلات ومحاولات إيقاف هذه المهزلة.. ملخص مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثار غضب واسع.
على مدار الساعات الماضية، كانت اجتهادات كثيرة لمحاولة فهم ما دار في الرحلة رقم RO0101 التي قطعت في طريقها يوم 16 يوليو الماضي، من أمستردام إلى القاهرة، في بوخارست محطة الترانزيت، لدقائق تقارب الساعة، كانت أشبه بـ"الجحيم"، على حد وصف واحدة من الركاب. تحرك مصري مغربي الراكب المعتدى عليه "ح. س."، كان يستقل
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خالد يوسف

أهالي كفر شكر يشيعون جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

شيع المئات من أهالي كفر شكر في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، جنازة اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية ظهر أمس الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. كما غاب شقيقه النائب خالد يوسف عن المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة، ودفن مسلم بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء مساء اليوم بنفس القرية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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السائحتين

الحكم بإعدام 3 مدانين بقتل سائحتين في المغرب

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت وجهت النيابة المغربية، تهما عقوبتها الإعدام بحق 15 معتقلا لتورطهم في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين، واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند 28 عامًا، في 17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة، وكانت هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لإعدام الجناة.
السيس- فى-منتدى شباب-العالم (4)

مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
ملك-المغرب

جمعية تقارب للثقافة بالمغرب تدشن ملتقى عن التسامح

تتأهب جمعية "تقارب للثقافة والتنمية بالجهة الشرقية" بالمغرب، بمناسبة حلول الذكرى العشرين على تولى الملك محمد السادس عرش المغرب، الملتقى الثقافى الدولى الثانى تحت عنوان : "الملتقى الثقافي الدولي الثاني '''الوعدة'' تحت شعار إفريقيا فضاء التسامح ورباط كونى للتواصل الثقافى والروحى. ويدور فعاليات الملتقى الدولى تحت رعاية الطريقة التيجانية بالمغرب، العديد من الفعاليات والأنشطة، والورش، الورشة الأولى: التراث الثقافي: إشكالية المحافظة والتثمين، والورشة الثانية: التراث الثقافي وتأصيل الهوية.
توت-عنخ-امون (1)

بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

في بيان جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد ببريطانيا، أعلنت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
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