صراخ وتريقة وغيبوبة.. كواليس الاعتداء على مصري في طائرة رومانيا

السيدة دخلت في غيبوبة وطردت وزوجها بطريقة مهينة ورفضوا إعطاء مياه للركاب.. شاهدة: مغادرة بوخارست أشبه بعبور الجحيم.. وشركة الطيران: السيدة "مزعجة" والطاقم تصرف وفقا للمعمول به

تحرير:أحمد مطاوع ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

أصوات صراخ هيستيري تتعالى في جنابات إحدى الطائرات أثناء رحلتها من بوخارست قاصدة القاهرة، أطفال يبكون ونساء تستنجد ورجال تحاول فض اشتباك ما.. هنا يظهر في الكادر رجل مصري فض الشيب سواد الشعر في رأسه، ويجتمع حوله رجال أمن يعتدون عليه بوحشية، واحد يخنقه بذراعه وآخر يمسك ساقيه محاولا بكل ما أوتى من عنف إزاحته من مقعده بالطائرة، بينما يحاول ثالث لي ذراعي الراجل إلى الخلف لتوثيق يديه بالكلابشات، ويستمر الصراخ والتوسلات ومحاولات إيقاف هذه المهزلة.. ملخص مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثار غضب واسع.

على مدار الساعات الماضية، كانت اجتهادات كثيرة لمحاولة فهم ما دار في الرحلة رقم RO0101 التي قطعت في طريقها يوم 16 يوليو الماضي، من أمستردام إلى القاهرة، في بوخارست محطة الترانزيت، لدقائق تقارب الساعة، كانت أشبه بـ"الجحيم"، على حد وصف واحدة من الركاب. تحرك مصري مغربي الراكب المعتدى عليه "ح. س."، كان يستقل

على مدار الساعات الماضية، كانت اجتهادات كثيرة لمحاولة فهم ما دار في الرحلة رقم RO0101 التي قطعت في طريقها يوم 16 يوليو الماضي، من أمستردام إلى القاهرة، في بوخارست محطة الترانزيت، لدقائق تقارب الساعة، كانت أشبه بـ"الجحيم"، على حد وصف واحدة من الركاب.

تحرك مصري مغربي

الراكب المعتدى عليه "ح. س."، كان يستقل الطائرة بصحبة زوجته المغربية الجنسية، في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة، وبحسب بيان وزارة الهجرة شؤون المصريين في الخارج، كشف سفير مصر في رومانيا صلاح عبد المقصود، أسباب الواقعة، مشيرا إلى أن "مشادة بين طاقم الطائرة والراكبة المغربية، نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذى تصادف جلوسها بجواره، ما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة، ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر".

تحول الحوار من جانب طاقم الطائرة إلى شجار مع الأسرة، وفي هذه اللحظة قرر طاقم الطائرة، الاستعانة بأمن المطار، وتم إجبار الأسرة على مغادرة الرحلة وإلغاء التذكرة.

التوضيح الرسمي من الحكومة المصرية، لم يتطرق إلى تفصيلات دقيقة حول الواقعة وأبعادها وشهادات من كانوا على متن الطائرة، والذي بدا من لهجتهم أنهم أغلبهم مصريين، إذ اكتفى بيان وزارة الهجرة، بالتأكيد على متابعة السفارة المصرية والمغربية التحقيقات الجارية مع السلطات المعنية، والتواصل مع الأسرة للإطمئنان على صحة أفرادها.

في بوخارست بدأ الجحيم.. الموقف كان سخيفا وأمن المطار كان يطلق نكات ساخرة من الركاب

رواية من الطائرة

ومع تداول الفيديوهات الخاصة بالواقعة، حدثت حالة من اللغط حول التفاصيل، بمجرد إعلان إحدى المسافرات على نفس الرحلة شهادتها الكاملة حول الاعتداء منذ هبوطها في محطة الترانزيت بمطار بوخارست الدولي، كاشفة عن تفاصيل أدانت خلالها الأسرة المصرية، واستنكرت الاعتداء الوحشي من الأمن، مبررة في الوقت ذاته التصرف الذي اندلعت بسببه الواقعة، خاصة في ظل تعامل سخيف وظروف غير آدمية في المطار.

تقول فيوريكا حجاج، في شهادتها التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك،، إن السيدة المغربية وزوجها المصري كانا يجلسان بجوارها في نهاية الطائرة، وأن الركاب اعتقدوا في البداية أن السيدة لم تفهم التعليمات الخاصة بقواعد الخروج في حالة الطوارئ، خاصة وأنها كانت تجلس قرب "مخرج الطوارئ"، وكانت تتحدث الفرنسية ولا تجيد الإنجليزية أو الرومانية.

بعد دقائق قليلة، حضر أمن المطار، وطلب من السيدة جواز سفرها ومغادة الطائرة في الحال، بناء على قرار قائد الطائرة، وكان يبدو أن الأمر يتعلق بتهديد أمني، وطلب الركاب استقدام مترجم للتوضيح للسيدة الاشتراطات، لكنهم رفضوا لتعذر الأمر وعدم الحاجة لأن الإنجليزية لغة دولية.

"في وقت لاحق، اكتشفنا أن السبب الحقيق لإجبار السيدة على مغادرة الطائرة لم يكن عدم فهمها للتعليمات أو أنها لا تريد اتباع الإرشادات المتعلقة بقواعد خروج الطوارئ، ولكن لأنها بصقت على إحدى المضيفات، وهنا تصاعدت الأمور دون رجعة، رغم مطالبات بالتهدئة والحل"، توضح فيوريكا.

لماذا بصقت السيدة؟

الاعتداء العدواني من الأمن تجاه المواطن المصري وأسرته، والتصرف المرفوض من الزوجة المغربية، بدأت كواليسه قبل دقائق من ركوب الطائرة، إذ تعلق الراكبة في شهاداتها، بأنه "ليس من الصعب تخيل ما كانت تمر به السيدة عندما كان الموقف صعبا وكان الناس متعبين، وتصرف الأمن جاء بنتائج عكسية".

وتوضح السيدة التي ظهر طفلها، خلال مقطع الفيديو في حالة بكاء وانهيار تام جراء الاعتداء الوحشي من الأمن الروماني على الراكب المصري، أجواء "التوتر والجحيم" التي سبقت ركوب الطائرة، كانت سبب في تصرف الزوجة المغربية بهذه الطريقة، مؤكدة أنهم هبطوا إلى مطار بوخارست للترانزيت، وكان متبق أمامهم حوالي 35 إلى 40 دقيقة لإجراءات التفتيش قبل إقلاع الطائرة، وكان هناك ركاب 3 رحلات على الأقل يجب عليهم المرور عبر المراقبة الأمنية.

وتكمل: "لم يكن في المطار سوى ماسح ضوئي واحد للكشف عن المعادن وأي شيء محظور، وكان متاح في قاعة صغيرة.. الموقف كان سخيفًا ومضحكًا حتى تم محاصرة ابني البالغ من العمر 4 سنوات بين الأشخاص الذين كانوا يهرعون للوصول إلى الفحص الأمني للحاق برحلتهم"، وتضيف أن أمن المطار، بدأ في إصدار النكات الساخرة من المسافرين المتعجلين، وفات الميعاد المحدد لمغادر الطائرة بوخارست، ومع ذلك لم تجر الإجراءات الأمنية بدقة، ولحسن الحظ تأخرت الرحلة وتمكن المسافرين من ركوب الطائرة.

أزاح الأمن الرجل بطريقة مهينة خارج الطائرة.. وأصيبت زوجته بغيبوبة سكر وتم إخراجها هي الأخرى في حالة صحية سيئة للغاية

إهانات وغيبوبة سكر

داخل الطائرة مجددا، كان الوضع في حالة توتر شديد، الجميع مصاب باليأس، الأمن يرفع سلاحه دون اعتبار بأن هناك الكثير من الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على متن الطائرة، لدرجة أنه تم الاستعانة بالطبيب أكثر من مرة.

وبطريقة مهينة، أزاح الأمن الرجل المصري، إلى خارج الطائرة في حالة سيئة، ووقتها أصيبت زوجته امغربية بأزمة صحية، إذ كانت تعاني من مرض السكري، وكان تحتاج بشكل عاجل لتعاطى أدويتها وتناول أي شيء يحتوي على سكر، وبعد وصول المسعفين تم إخراج السيدة في ظروف صحية سيئة للغاية، وسمعت فيوريكا حجاج فريق المسعفين، يؤكدون نفس الأمر،

وتروي فيوريكا: "عندما طلبنا من الأمن التعامل بعقلانية، بدأت التهديدات، وبعد ساعتين من المشاحنات، غادر الركاب الطائرة. ولم أفهم حتى الآن أن السبب كان أحد الاجراءات الأمنية، أم أن المسافرين قرروا القيام بذلك نظرا إلى الوضع غير المحتمل".

وللتأكيد على الوضع المزري والمعاملة السيئة التي لقاها الركاب في المطار، تؤكد: "لم يسأل أحد عما إذا كان هناك أشخاص أو أطفال يحتاجون للمساعدة، لقد طلبت مرتين توفير المياه للناس، ولم يتم توفيرها إلا بعد ساعة واحدة، لا أعتقد أنه من الصعب العثور على زجاجات مياه في مطار دولي".

رد باهت من شركة الطيران

دافعت شركة الطيران الرومانية "تاروم"،عن اعتداء طاقم طائرتها على المواطن المصري وزوجته، مؤكدة في بيان نقله موقع "Digi 24" الروماني الإخباري، أن المسافرين الذين تكون مقاعدهم قريبة من مخارج الطوارئ، على استعداد للمساعدة في حالات الطوارئ، وقادرين على التحدث باللغة الإنجليزية، حتى يتمكنوا من فهم أوامر وتعليمات الطاقم لفتح الأبواب في حالة الهروب، ويتم تدريب المسافرين من يشغلون هذه المقاعد.



ووصف الشركة في بيانها السيدة المغربية بأنها "مزعجة"، مبررة تصرفات طاقمها بأن السيدة لم تفهم اللغة الرومانية أو الإنجليزية، وأن المقعد الذي احتلته هي وزوجها لم يكن مخخصا لهما، وأنهما رفضا إبراز الهوية، مشددة على أن الطاقم طلب من الراكبة الانتقال إلى مقعد آخر، وفقا للإجراءات المعمول بها، لكنها رفضت، وقرر قائد الطائرة استدعاء أمن المطار، واختتمت تاروم، بالتأكيد على أن أولوياتها الأساسية سلامة الركاب والطيران والطاقم، بغض النظر عن السياق.

وزيرة الهجرة تدعو المواطن المصري للقاء رسمي في أقرب وقت

متابعة مصرية ولقاء

فور إبلاغ القنصل المصري في رومانيا، بالواقعة، توجه إلى المطار، لكنه وجد أن الراكب قد غادر رومانيا إلى مصر عبر الخطوط التركية نزولا إلى شرم الشيخ ثم القاهرة.

وأعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته.

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم الجمعة، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات.

ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.