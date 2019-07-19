رياضة

تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون.. توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأمين حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة". وغاب
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رمضان-صبحى (2)

في الأهلي.. رمضان جاهز للمقاولون وتحسن حالة نيدفيد

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية. وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة، وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
لوكاكو (2)

أنطونيو كونتى محبط بسبب روميرو لوكاكو

كشف أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن رغبته فى ضم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف الفريق الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال كونتى عن انتقال المهاجم البلجيكى: "أشعر بالإحباط لعدم إتمام صفقة لوكاكو حتى الآن. لوكاكو لاعب فى صفوف اليونايتد حاليا وهذه هى الحقيقة". وأضاف مدرب إنتر: "لوكاكو لاعب جيد، أحب طريقته فى اللعب، حاولت من قبل في أثناء وجودى مديرا فنيا لتشيلسى ضمه لصفوف البلوز، وأعتقد أنه من أهم اللاعبين الذين سيحققون تقدما للإنتر، وسنرى ماذا سيحدث فى الأيام المقبلة".
لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح السويد في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الجمعة، على حساب السويد بنتيجة 32- 22، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الثالث تواليًا، بعد التغلب في أول جولتين على أستراليا ونيجيريا، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
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حسام-حسن-وابراهيم-حسن (1)

موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
حسام-حسن (2)

حسام حسن يتفوق على جميع لاعبي العالم

توج النجم البرازيلي داني ألفيس بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 40 لقبًا طوال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخبات، والتي بدأت في عام 2002، ليصبح بالتالي ثاني أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالألقاب، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في التاريخ، فيوجد الحارس البرتغالي فيتور بايا بـ34 لقبًا مناصفة مع السير كيني دالجليش، في الوقت الذي توج فيه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ35 لقبًا.
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