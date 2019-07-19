تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

إبراهيم حسن

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون.. توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأمين حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة". وغاب