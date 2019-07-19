الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

تشكيل عصابي

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبصحبته طالب وسيدة منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمي، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتين) حال شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وقد عُثر بحوزتهم 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواءها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية