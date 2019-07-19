رياضة

تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
تريزيجيه
تريزيجيه
ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.
وذكرت بعض الصحف البريطانية أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، أراد ضم تريزيجيه صاحب الـ24 عاما، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم إفريقيا. وقدم تريزيجيه أداءً قويًا في كأس أمم إفريقيا، واعتبره العديد من الخبراء، من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من
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خالد بيومي يكشف محطة تريزيجيه القادمة

كشف خالد بيومي، المحلل الفني بقنوات أبو ظبي الرياضية، وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، عن اقتراب محمود حسن «تريزيجيه»، جناح المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، من الانضمام لصفوف فريق سامبدوريا الإيطالي، حيث نشر بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تريزيجيه 10 مليون يورو سامبدوريا". وكانت تقارير إعلامية إيطالية، كشفت أن نادي سامبدوريا قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، حيث قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي بأن هدف سامبدوريا التعاقد مع تريزيجيه في الانتقالات الصيفية الحالية.
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نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
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تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
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BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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