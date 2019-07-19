تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

تريزيجيه

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.

وذكرت بعض الصحف البريطانية أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، أراد ضم تريزيجيه صاحب الـ24 عاما، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم إفريقيا. وقدم تريزيجيه أداءً قويًا في كأس أمم إفريقيا، واعتبره العديد من الخبراء، من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من

وذكرت بعض الصحف البريطانية أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، أراد ضم تريزيجيه صاحب الـ24 عاما، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم إفريقيا.



وقدم تريزيجيه أداءً قويًا في كأس أمم إفريقيا، واعتبره العديد من الخبراء، من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من الخروج المبكر "للفراعنة".



ولعب تريزيجيه أساسيا مع ناديه التركي الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع 9 أخرى، وأنهى قاسم باشا الموسم في المركز 14.



ونجح أستون فيلا في الصعود من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضم النادي في صفوفه، قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، الذي شارك كذلك في كأس أمم أفريقيا وسجل هدفين لمنتخب بلاده، فيما سجل تريزيجيه هدفا واحدا.