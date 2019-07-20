«ليلة الفجل والتدليك بالطين».. مهرجانات عالمية غريبة

قم بزيارة معظم محميات الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وسيُطلب منك عدم إطعام الحيوانات، ولكن الأمر يختلف في تايلاند، حيث هناك مهرجان كامل مخصص لتغذية القرود
الجميع يحب المهرجانات والتجمعات سواء العائلية أو الجماعية، وفي بداية كل موسم تحتفل العديد من دول العالم بطريقة مميزة، بعض هذه الاحتفالات عبارة عن تقاليد عريقة لها تاريخ قديم، وأخرى مهرجانات حديثة خاصة بالطعام والموسيقى والثقافة كل أسبوع في مكان ما حول العالم، كما هناك بعض المهرجانات الغريبة التي تجعل الأشياء المملة تظهر على أنها جيدة.
ومن القفز فوق الأطفال إلى المعارك الطينية والاستعراضات غير التقليدية، إليك بعض من أكثر المهرجانات غرابة من جميع أنحاء العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.
مهرجان الطين ببوريونج - كوريا الجنوبية
خلال شهر يوليو، وفي بلدة بوريونج في كوريا الجنوبية، يُقام مهرجان الطين، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالطين على طول الساحل والاستمتاع بالفوائد التي يحملها.
بدأ المهرجان في أواخر التسعينيات من القرن الماضي للترويج لمنتجات مستحضرات التجميل
مهرجان الطين ببوريونج - كوريا الجنوبية
خلال شهر يوليو، وفي بلدة بوريونج في كوريا الجنوبية، يُقام مهرجان الطين، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالطين على طول الساحل والاستمتاع بالفوائد التي يحملها.
بدأ المهرجان في أواخر التسعينيات من القرن الماضي للترويج لمنتجات مستحضرات التجميل المكونة من الطين، لكنه تطور ليصبح حدثًا سياحيًا كبيرًا، من خلال المصارعة بالطين، والتزلج عليه، وحتى طلاء الجسم به والتدليك.
ليلة الفجل - المكسيك
الفجل المنحوت هو سمة من سمات مهرجان عيد الميلاد في مدينة أواكساكا المكسيكية، فخلال القرن 19 كان أصحاب السوق يحاولون جذب رواد كنيسة عيد الميلاد لتجربة أدواتهم في ساحة القرية مع الفجل المنحوت بشكل معقد لتزيين طاولة عيد الميلاد.
وفي 23 ديسمبر أصبحت هذه الليلة تسمى بـ «ليلة الفجل» في عام 1897، حيث يتوافد السياح والسكان المحليون على حد سواء للاستمتاع بالمنحوتات، ثم ازدادت شعبية المسابقة لدرجة أنه تم إنشاء مزرعة مخصصة للفجل خارج المدينة لتزويد المتسابقين بالمواد اللازمة لمنحوتاتهم الفنية.
مسابقة تجميد الشعر - كندا
الشتاء في الشمال بارد جدًا لدرجة أنك لا تستطيع وضع قدمك خارج المنزل، ودون غطاء للرأس قد يتجمد شعرك، ولكن في كندا يوجد مهرجان كامل مخصص لإنشاء شعر يشبه الموجود بالتماثيل، فعندما تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر في شهر فبراير يلتقي رواد المهرجانات، وعليك نقع رأسك في الماء، وعندما ترفعه، سيكمل الهواء المتجمد بالخارج شكله، وخلال شهر مارس يُعلن عن الفائز.
مهرجان بوفيه القرد - تايلاند
قم بزيارة معظم محميات الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وسيُطلب منك عدم إطعام الحيوانات، ولكن الأمر يختلف في تايلاند، حيث هناك مهرجان كامل مخصص لتغذية القرود.
في يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، يقوم سكان لوب بوري، وهي واحدة من أقدم المدن في تايلاند، بإعداد مأدبة ضخمة على وجه التحديد لقردهم المقيم، حيث تعيش قرود المكاك طويلة الذيل وتتجول في شوارع المدينة، ويقيم السكان مأدبة على شرفهم، كما يزينون منازلهم بمنحوتات الفاكهة لجلب الحظ والازدهار.
مهرجان الدودة الساحرة الدولي - إنجلترا
قد لا يكون اصطياد الديدان وسيلة ممتعة للجميع، ولكن في بلدة صغيرة في مقاطعة ديفون يتوافد المئات من الأشخاص لمهرجان الدودة الساحرة الذي يُقام في شهر مايو كما يهدف إلى جمع أكبر عدد من الديدان في 15 دقيقة.
يمكن للمتسابقين استخدام أي وسيلة لإغراء ديدانهم للظهور، سواء باستخدام شوكة، أو صب سائل على السطح، وبعد انتهاء وقت المسابقة يعلن عن الفائز.
مهرجان الموسيقى تحت الماء - الولايات المتحدة الأمريكية
الغناء في الحمام هواية شائعة، ولكن يمكن العثور على مهرجان موسيقى كامل تحت الماء قبالة فلوريدا كيز - سلسلة من الجزر المرجانية، حيث بدأ هذا الحدث في الثمانينيات من القرن الماضي لرفع مستوى الوعي للحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث يذهب الغواصون تحت الماء في شهر يوليو لمشاهدة الموسيقيين الذين يرتدون ملابس «حوريات البحر» ويمسكون بآلات موسيقية ذات طابع بحري ويستمتع الموجودون في البحر.