«ليلة الفجل والتدليك بالطين».. مهرجانات عالمية غريبة

قم بزيارة معظم محميات الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وسيُطلب منك عدم إطعام الحيوانات، ولكن الأمر يختلف في تايلاند، حيث هناك مهرجان كامل مخصص لتغذية القرود

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أغرب المهرجانات في العالم

الجميع يحب المهرجانات والتجمعات سواء العائلية أو الجماعية، وفي بداية كل موسم تحتفل العديد من دول العالم بطريقة مميزة، بعض هذه الاحتفالات عبارة عن تقاليد عريقة لها تاريخ قديم، وأخرى مهرجانات حديثة خاصة بالطعام والموسيقى والثقافة كل أسبوع في مكان ما حول العالم، كما هناك بعض المهرجانات الغريبة التي تجعل الأشياء المملة تظهر على أنها جيدة. ومن القفز فوق الأطفال إلى المعارك الطينية والاستعراضات غير التقليدية، إليك بعض من أكثر المهرجانات غرابة من جميع أنحاء العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.

مهرجان الطين ببوريونج - كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو، وفي بلدة بوريونج في كوريا الجنوبية، يُقام مهرجان الطين، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالطين على طول الساحل والاستمتاع بالفوائد التي يحملها. بدأ المهرجان في أواخر التسعينيات من القرن الماضي للترويج لمنتجات مستحضرات التجميل