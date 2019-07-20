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«ليلة الفجل والتدليك بالطين».. مهرجانات عالمية غريبة

قم بزيارة معظم محميات الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وسيُطلب منك عدم إطعام الحيوانات، ولكن الأمر يختلف في تايلاند، حيث هناك مهرجان كامل مخصص لتغذية القرود
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أغرب المهرجانات في العالم
أغرب المهرجانات في العالم
الجميع يحب المهرجانات والتجمعات سواء العائلية أو الجماعية، وفي بداية كل موسم تحتفل العديد من دول العالم بطريقة مميزة، بعض هذه الاحتفالات عبارة عن تقاليد عريقة لها تاريخ قديم، وأخرى مهرجانات حديثة خاصة بالطعام والموسيقى والثقافة كل أسبوع في مكان ما حول العالم، كما هناك بعض المهرجانات الغريبة التي تجعل الأشياء المملة تظهر على أنها جيدة. ومن القفز فوق الأطفال إلى المعارك الطينية والاستعراضات غير التقليدية، إليك بعض من أكثر المهرجانات غرابة من جميع أنحاء العالم وفقا لما ذكره موقع Listverse.
مهرجان الطين ببوريونج - كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو، وفي بلدة بوريونج في كوريا الجنوبية، يُقام مهرجان الطين، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالطين على طول الساحل والاستمتاع بالفوائد التي يحملها. بدأ المهرجان في أواخر التسعينيات من القرن الماضي للترويج لمنتجات مستحضرات التجميل
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جوز-الهند

كيف يحمي زيت جوز الهند من تجاعيد الوجه؟

تعتبر التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، هي أول علامات الشيخوخة المرئية ويمكن أن تكون مقلقة للغاية، مع التقدم في العمر ترى التجاعيد تتشكل على الوجه، وعلى الرغم من شراء المنتجات المختلفة والعلاجات التجميلية المتنوعة للتخلص منها، لكن سرعان ما يختفي مفعول هذه العلاجات على المدى الطويل، كما أنها ليست الخيار الأكثر أمانًا للاستخدام، ما هو البديل لذلك؟. يعتبر زيت جوزِ الهند من الزيوت التي تستخدم في إعداد الكثير من الخلطات الطبيعية للمحافظة على جمال الوجه، فيحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يحمي الوجه من الفيروسات.
نجاة طفل من سرطان الدماغ

ألين الصغير.. تغلب على سرطان المخ بابتسامته

سرطان الدماغ هو من أشد أنواع السرطان خطورة، فهو يدمر خلايا المخ بالكامل ويسرق أحلامك وخزينة الأماني والأسرار، ويجعلك فارغا من كل شيء، ولكن الاستسلام هو أغبى ما يفعله الجنس البشري، فكيف تستسلم أمام عدو سهل الهزيمة! فقد يتلف السرطان جزءًا من مخك ولكن روحك لن يقدر أحد عليها، وذلك مثل ما فعله الطفل لينوكس ألين الذي أصيب بورم في المخ عندما كان يبلغ من العمر عامين، وكانت البداية هي مجرد الشعور بالقيء والغثيان كل يوم، ولكن كل شيء تغير بعد تشخيص الأطباء له. نقلا عن "daily mail".
الهبوط-الاول-على-القمر

50 عاما بعد الهبوط على القمر.. اعرف أكثر عن رحلة أبولو

منذ خمسين عاما، ترقب الملايين من الأشخاص هبوط أول بشري على سطح القمر، إذ بدأت الرحلة في 20 يوليو 1969، ليصعد رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين على متن مركبة فضاء مستجمعين شجاعتهما في تلك الرحلة الصعبة. "ساتورن الخامس" اسم الصاروخ الذي استخدمه رائدا الفضاء في المهمة، حيث تم دفعهما إلى المدار خلال 11 دقيقة، وبعد 4 أيام، أصبح أرمسترونج وألدرين أول شخصين يضعان قدميهما على سطح القمر. ويحتفل محرك البحث "جوجل" اليوم، بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر؛ لذا عليك معرفة حقائق عن تلك المهمة، وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي» البريطاني.
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