رياضة

تركي آل الشيخ يفاضل بين ناديين إسباني وفرنسي لشرائه

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
ذكرت تقارير سعودية قيام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورئيس هيئة الرياضة، ومالك نادي بيراميدز السابق بشراء نادي أوروبي خلال الفترة الماضية، بعدما قام ببيع حصته في نادي بيراميدز، قبل أسابيع، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الرياضية السعودية، أن آل الشيخ اقترب من شراء نادي غرناطة الإسباني الذي يلعب بـ"الليجا" بعدما أنهى كافة الأمور التعاقدية، وأن وزير الرياضة السعودي السابق قريب من السيطرة بشكل كامل على الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الحالي لهيئة الترفيه يفاضل بين النادي الإسباني ونادي اميان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الأولى، وسيمتلك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود. وكان آل الشيخ، قد قام بشراء نادي الأسيوطي قبل انطلاق
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لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
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تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.
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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
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الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".
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غدًا.. بيراميدز يعلن عن المدير الفني الجديد

أصدر مسؤولو نادي بيراميدز، بيانًا رسميا، بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمستقيل رامون دياز، وذلك خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث أكد النادي أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا غدًا الإثنين في تمام الثانية ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن تدريب الفريق عقب انتهاء مبارياته ببطولة الدوري الممتاز
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