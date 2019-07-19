تركي آل الشيخ يفاضل بين ناديين إسباني وفرنسي لشرائه

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

تركي آل الشيخ

ذكرت تقارير سعودية قيام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورئيس هيئة الرياضة، ومالك نادي بيراميدز السابق بشراء نادي أوروبي خلال الفترة الماضية، بعدما قام ببيع حصته في نادي بيراميدز، قبل أسابيع، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الرياضية السعودية، أن آل الشيخ اقترب من شراء نادي غرناطة الإسباني الذي يلعب بـ"الليجا" بعدما أنهى كافة الأمور التعاقدية، وأن وزير الرياضة السعودي السابق قريب من السيطرة بشكل كامل على الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الحالي لهيئة الترفيه يفاضل بين النادي الإسباني ونادي اميان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الأولى، وسيمتلك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود. وكان آل الشيخ، قد قام بشراء نادي الأسيوطي قبل انطلاق