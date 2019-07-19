المعونة وأفغانستان على قائمة محادثات ترامب وخان

وسيرافق خان في الزيارة، الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش، الذي سيلعب دورا رئيسيا في المناقشات، حيث يتطلع الجيش لإقناع واشنطن باستئناف المساعدات والتعاون العسكري.

تحرير:أحمد سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

عمران خان

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، على أمل أن يساهم القبض على زعيم جماعة إرهابية، وضعت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه، والتقدم في محادثات السلام الأفغانية، في تأمين استقبال إيجابي. فمن المتوقع أن يحاول خان إصلاح العلاقات بين البلدين، وجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بلاده بشدة، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابل ضمانات التعاون الكامل في إنهاء الحرب في أفغانستان ومكافحة تهديدات المتشددين.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الكيمياء بين ترامب، رجل الأعمال ونجم برامج تليفزيون الواقع، وخان، كابتن فريق الكريكيت الباكستاني الحائز على كأس العالم، اللذان جاءا إلى منصبيهما بعد تحقيق الشهرة بعيدا عن السياسة، قد تكون حاسمة. وقالت فارزانا شيخ، الباحثة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن إن: "الكثير