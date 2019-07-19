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المعونة وأفغانستان على قائمة محادثات ترامب وخان

وسيرافق خان في الزيارة، الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش، الذي سيلعب دورا رئيسيا في المناقشات، حيث يتطلع الجيش لإقناع واشنطن باستئناف المساعدات والتعاون العسكري.
تحرير:أحمد سليمان ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
عمران خان
عمران خان
يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، على أمل أن يساهم القبض على زعيم جماعة إرهابية، وضعت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه، والتقدم في محادثات السلام الأفغانية، في تأمين استقبال إيجابي. فمن المتوقع أن يحاول خان إصلاح العلاقات بين البلدين، وجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بلاده بشدة، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابل ضمانات التعاون الكامل في إنهاء الحرب في أفغانستان ومكافحة تهديدات المتشددين.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الكيمياء بين ترامب، رجل الأعمال ونجم برامج تليفزيون الواقع، وخان، كابتن فريق الكريكيت الباكستاني الحائز على كأس العالم، اللذان جاءا إلى منصبيهما بعد تحقيق الشهرة بعيدا عن السياسة، قد تكون حاسمة. وقالت فارزانا شيخ، الباحثة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن إن: "الكثير
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مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا ترصد 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله".
خامنئ - سقوط ايران

عقوبات أمريكية ضد شبكة لتخصيب اليورانيوم الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية على شبكة دولية متهمة بتوفير معدات لبرنامج التخصيب النووي الإيراني الذي تؤكد واشنطن بأن طهران تسعى من خلاله لامتلاك قنبلة ذرية، بحسب "سكاي نيوز عربية". واتخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد استهدفت سبع شركات، إضافة إلى خمسة أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ هذه الشركة "تلعب دورا حاسما في برنامج تخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة طرد مركزي" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

«بوكسر» الأمريكية تدمر طائرة إيرانية فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن الحرس الثوري، اليوم، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود في مياه الخليج. وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك بالخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية. ولم يوضح بيان الحرس الثوري جنسية السفينة المحتجزة أو العلم الذي كانت تحمله، كما لم يوضح جنسية السفينة التي كان يتم نقل الوقود إليها.
دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
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دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
المناظرة الديمقراطية 1

حرب بين هاريس وبايدن في المناظرة الديمقراطية الثانية

أمس، الخميس، كان النصف الثاني من المناظرات للمرشحين في انتخابات الحزب الديمقراطي الداخلية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. المناظرة التي شارك فيها عشرة مرشحين، تأتي بعد 24 ساعة من النصف الأول من المناظرة التي شارك فيها العدد نفسه، إذ يتنافس على الحصول على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة 25 مرشحا ديمقراطيا. وعلى عكس المناظرة "المهذبة" نسبيا ليلة الأربعاء، جاء المرشحون في مناظرة يوم الخميس وهم مستعدون للتشاجر، إذ شهدت المناظرة العديد من اللحظات القوية، كانت بطلتها السيناتور كامالا هاريس.
ترامب-وبوتن

ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب ”نعم، بالطبع سأفعل ذلك“. ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي، وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.
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