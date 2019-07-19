أمريكا ترصد 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

وزارة الخزانة الأمريكية

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله".

وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عاما، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"، في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية