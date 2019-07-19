الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

عمرو دياب

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".

يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية‎، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع ‏الموسيقي أسامة الهندي‎.‎ وبدأت الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قبل يومين، مع قرب الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي