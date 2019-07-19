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الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
عمرو دياب
عمرو دياب
التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية‎، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع ‏الموسيقي أسامة الهندي‎.‎ وبدأت الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قبل يومين، مع قرب الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: باحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "باحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "باحبه في دلعه وتقله، باحبه في قلة عقله، باحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان.. الحبيب المرفوض في كل أعماله

قبل ساعات طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب «إنساي» الذي يسجل التعاون الأول له مع الفنان المغربي سعد المجرد، والذى تم تصويره فى شوارع باريس. والغريب فى الأمر أنه رغم سفر النجم الأسمر إلى أوروبا؛ فإنه لا تزال فكرة الشاب الفقير المرفوض من حبيبته بسبب فقره تطارده، حتى إنها سيطرت على أجواء الديو الغنائي الذي يلعب فيه دور عامل فى أحد مطاعم باريس برفقة صديقه «المجرد»، ويلتقي هناك حبيبته السابقة مع حبيبها الجديد، ويصاب بالحزن شديد ويحاول صديقه أن يواسيه، وتحدث مفارقة تغير مجرى حياة الثنائي.
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: باحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "باحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "باحبه في دلعه وتقله، باحبه في قلة عقله، باحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو-دياب

صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".
عمرو دياب

مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
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