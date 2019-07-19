الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)
تحرير:التحرير
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
عمرو دياب
التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.
وبدأت الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قبل يومين، مع قرب الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي
يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.
وبدأت الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قبل يومين، مع قرب الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حاليًا وتنتهي الليلة بلقاء الجزائر والسنغال.
ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد حتى الآن مع كل من الشعراء: نادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، وجميع الأغاني التي اختارها من توزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.