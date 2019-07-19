مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار مصنع غاز بالصين

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

انفجار - صورة أرشيفية

وقع انفجار في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شخصين، وفقدان 12 آخرين. وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم, أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط ضحايا، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج. وفي أول يوليو الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة آنهوى شرقى الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار وقع بمصنع للكيماويات فى مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة، فى بيان، أن الحادث وقع فى مصنع تابع لشركة (آنهوى مايتشى) المحدودة للكيماويات، إذ حوصر عامل بالشركة عند تنظيف صهريج تخزين قيد الإنشاء، وأثناء عملية الإنقاذ، انفجر الصهريج ما أسفر عن مقتل العامل وأحد رجال الإطفاء على الفور، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين