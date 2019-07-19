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مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار مصنع غاز بالصين

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
وقع انفجار في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شخصين، وفقدان 12 آخرين. وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم, أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط ضحايا، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج. وفي أول يوليو الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة آنهوى شرقى الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار وقع بمصنع للكيماويات فى مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.
وذكرت سلطات المقاطعة، فى بيان، أن الحادث وقع فى مصنع تابع لشركة (آنهوى مايتشى) المحدودة للكيماويات، إذ حوصر عامل بالشركة عند تنظيف صهريج تخزين قيد الإنشاء، وأثناء عملية الإنقاذ، انفجر الصهريج ما أسفر عن مقتل العامل وأحد رجال الإطفاء على الفور، إلى جانب إصابة تسعة آخرين.وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين
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ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.
بوتين (3)

هل تنجح القوى الناعمة في تحسين علاقة بوتين بجيرانه؟

كان أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، فرصة سانحة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على جورجيا، بعد أن دعاه البرلمان لمعاقبة الاحتجاجات المناهضة للكرملين بها، لكن بوتين رفض هذا العرض قائلا: "إنني أحترم الجورجيين". أثار رد فعل بوتين غير المتوقع تساؤلات عما إذا بدأ الكرملين يعيد التفكير في نهجه التقليدي تجاه الدول المجاورة، واللجوء بدلا من ذلك إلى القوة الناعمة. وجاء ذلك بعد أن تبنى بوتين مؤخرا اتجاه الاتحاد الأوروبي لتأييد حكومة ائتلافية في مولدوفا بقيادة سياسيين مؤيدين للغرب، ونيته الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الأسرى.
كيم-جونج-أون

كيف تستورد كوريا الشمالية بضائع فاخرة رغم العقوبات؟

عانت كوريا الشمالية على مدى سنوات طويلة بسبب العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ضد نظام الزعيم كيم جونج أون، وهي التي تحول دون تدفق البضائع إلى كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ظهرت في عدد من المناسبات مؤخرًا. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الحركة التجارية بين كوريا الشمالية ومعظم دول العالم، فإن تدفق السلع المختلفة من حيث المستوى المادي والقيمة لا يزال مستمرا، وهو الأمر الذي تم رصده بواسطة العديد من التقارير الدولية دون إيجاد تفسير واضح لذلك.
زلزال

زلزال قوي يضرب أثينا.. وانقطاع الاتصالات

ضرب زلزال قوي العاصمة اليونانية "أثينا"، صباح اليوم الجمعة، متسببا في انقطاع الاتصالات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. ويقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 23 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).
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انفجار-في-باريس (1)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
الشرطة-التركية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
انهيار-سد-في-البرازيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
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