ديانج يتحدث عن تشبيهه بـ«كانتي» وعشق أبوتريكة (حوار)
أجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارًا مطولًا مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء ، وتحدث عن انتقاله لنادي القرن وحكاية تشبيه الجماهير له بالفرنسي "كانتي"
تحرير:أحمد سعيد
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
ديانج
لاعب شاب لفت أنظار العديد من الخبراء داخل النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بداية من يناير الماضي وارتبط اسمه بالنادي طوال الفترة الماضية، حتى نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الحصول على خدماته مقابل مليون و100 ألف دولار، إنه المالي أليو ديانج، المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، البعض شبهه بالفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والعديد من الجماهير تعول على خدماته.
الموقع الرسمي للنادي أجرى مع ديانج حوارًا مطولا تحدث خلاله عن كيف بدأت المفاوضات معه ولماذا فضل النادي الأهلي وجاء الحوار كالتالي:-
- ما شعورك بعد الانضمام للنادي الأهلي؟
سعيد بكل تأكيد بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء، الانضمام لصفوف فريق بحجم الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأن أمثل إضافة للفريق.
كيف بدأت المفاوضات معك؟
المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل أعمالي، ولم أتردد
- ما شعورك بعد الانضمام للنادي الأهلي؟
سعيد بكل تأكيد بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء، الانضمام لصفوف فريق بحجم الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأن أمثل إضافة للفريق.
كيف بدأت المفاوضات معك؟
المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل أعمالي، ولم أتردد في قبول العرض بعد الفترة التي قضيتها في الجزائر، وأعتبرها فرصة ذهبية في مسيرتي الاحترافية، وسوف أبذل قصارى جهدي من أجل إثبات ذاتي، وسأسعى مع زملائي للفوز بكل البطولات، خاصة أنني في سن صغير.
لماذا فضلت الانتقال للأهلي؟
الانضمام للأهلي فرصة لا تعوض لأي لاعب يريد أن يتقدم في مسيرته الاحترافية، وأسعى جاهدا لإثبات جدارتي بالانضمام لنادي القرن وأفضل الفرق الإفريقية، الأهلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريض ويقف دائما على منصات التتويج محليا وقاريا، ولهذا كان الاختيار أمامي سهلًا بالموافقة على الانضمام للأهلي.
هل كنت تتابع الأهلي خلال السنوات السابقة؟
بالفعل أتابع الأهلي، وكنت أحرص على مشاهدة الكثير من مبارياته؛ سواء في بطولة إفريقيا، وكذلك مبارياته الودية مع الفرق العالمية.
ماذا تعرف عن النادي الأهلي ؟
أعرف الكثير من لاعبي الاهلي حاليا كما أعرف أيضا لاعبيه السابقين، محمد أبو تريكة الذي أعتبره من أكثر اللاعبين الذين أبهروني في حياتي بأدائه وما قدمه للنادي، بالإضافة الي متابعتي لكل عناصر الفريق من خلال مباريات بطولة إفريقيا ، ومتشوقا لمشاركتي في المباريات والتدريبات والتعرف عليهم عن قرب.
ماذا عن المنافسة بينك وبين اللاعبين في مركزك؟
المنافسة مع زملائي في الفريق بالتأكيد ستكون صعبة، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين على الساحتين المحلية والدولية، وأن هذا أمر يصب في مصلحتي ومصلحة الفريق أيضا.
أعلم أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد ستكون مفيدة، وأعد الجهاز الفني ببذل قصارى جهدي ولن أبخل بأي مجهود يستطيع تقديمه بقميص الفريق ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير.
ماذا عن شعورك بعد زيارة الأهلي ؟
أنا سعيد ومتحمس جدا لبداية تليق بهذا المكان العظيم وبحضوري مقر النادي تعرفت أكثر على الأهلي من الداخل وبما رأيته من تجهيزات وبكل الأجواء التي تتيح لي كلاعب التركيز أكثر.
حدثنا عن ردود أفعال الجماهير الحمراء معك ؟
سعيد جدًا بردود فعل جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد الإعلان عن توقيعي للفريق بدقائق، منبهر بهذا الكم الكبير من الترحيب، وأشكرهم عليه، وأعتبر هذا الترحيب مسئولية كبيرة على عاتقي يجب أن أضعها أمامي في كل يوم أرتدي فيه قميص الفريق تقديرا لهذا الجمهور .
هل ترى انتقالك للأهلي فرصة لظهورك دوليًا مع منتخب مالي؟
بالتأكيد وجودي في صفوف الأهلي سوف يضعني محط اهتمام المدير الفني للمنتخب المالي الأول خصوصا أنني سوف أشارك في كل البطولات الكبرى في إفريقيا، وسوف أقوم بتمثيل ناد كبير بحجم النادي الأهلي وسألعب بجوار لاعبين كبار يشاركون مع منتخب مصر ومن ثم ستكون فرصة كبيرة لتسليط الأضواء وتسهل فرص ارتدائي قميص منتخب بلادي.
ماذا عن تشبيهك بالنجم الفرنسي نجولو كانتي ؟
أنا سعيد جدا بتشبيه بعض الجماهير لي بالفرنسي "كانتي" فهو لاعب مميز للغاية وأتابعه وأتمنى أن أسير على دربه وأن يكون لي دور بارز مع فريقي ومنتخب بلادي .. وأرى أن ثقة الجماهير بالنسبة لي تدفعني دائما لبذل أقصى ما لدي لإثبات ذاتي مع الأهلي كما حدث في الجزائر ومنتخب مالي الأوليمبي.
أخيرا.. ماهي طموحاتك مع النادي الأهلي ؟
هدفي مثل أي لاعب يتطلع لمستقبل أفضل بتحقيق البطولات وهذا هو أكثر شيء أضعه نصب عيني في الفترة الحالية، أتمنى التوفيق للفريق في الفوز ببطولة الدوري في آخر مباراتين وأن أكون شريكا في البطولات القادمة مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا باعتباره الهدف الكبير الذي يسعى إليه الجميع هذا الموسم ويعد حلم وطموحًا شخصيًا بالنسبة له.
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