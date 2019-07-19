رياضة

ديانج يتحدث عن تشبيهه بـ«كانتي» وعشق أبوتريكة (حوار)

أجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارًا مطولًا مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء ، وتحدث عن انتقاله لنادي القرن وحكاية تشبيه الجماهير له بالفرنسي "كانتي"
تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
ديانج
ديانج
لاعب شاب لفت أنظار العديد من الخبراء داخل النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بداية من يناير الماضي وارتبط اسمه بالنادي طوال الفترة الماضية، حتى نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الحصول على خدماته مقابل مليون و100 ألف دولار، إنه المالي أليو ديانج، المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، البعض شبهه بالفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والعديد من الجماهير تعول على خدماته. الموقع الرسمي للنادي أجرى مع ديانج حوارًا مطولا تحدث خلاله عن كيف بدأت المفاوضات معه ولماذا فضل النادي الأهلي وجاء الحوار كالتالي:-
- ما شعورك بعد الانضمام للنادي الأهلي؟ سعيد بكل تأكيد بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء، الانضمام لصفوف فريق بحجم الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأن أمثل إضافة للفريق. كيف بدأت المفاوضات معك؟ المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل أعمالي، ولم أتردد
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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بعد ظهور محمد فضل في الملعب.. الجماهير تهتف باسم مصر

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
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إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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الأهلي يستعد للمقاولون برباعية في شباك البلاستيك

فاز فريق الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري، سجل وليد أزارو هدفان قبل ان يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، واضاف مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء. بدأ الأهلي ودية اليوم بتشكيلة تضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.
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الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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رسالة لاسارتي لديانج وتأهيل ثنائي الأهلي المصاب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة، بعد العودة من معسكر إسبانيا، وبدأ المران بعقد مارتن لاسارتي المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة. ويخوض الأهلي مباراة ودية جديدة في السادسة مساء غد الجمعة أمام البلاستيك، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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