ديانج يتحدث عن تشبيهه بـ«كانتي» وعشق أبوتريكة (حوار)

أجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارًا مطولًا مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء ، وتحدث عن انتقاله لنادي القرن وحكاية تشبيه الجماهير له بالفرنسي "كانتي"

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

ديانج

لاعب شاب لفت أنظار العديد من الخبراء داخل النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بداية من يناير الماضي وارتبط اسمه بالنادي طوال الفترة الماضية، حتى نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الحصول على خدماته مقابل مليون و100 ألف دولار، إنه المالي أليو ديانج، المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، البعض شبهه بالفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والعديد من الجماهير تعول على خدماته. الموقع الرسمي للنادي أجرى مع ديانج حوارًا مطولا تحدث خلاله عن كيف بدأت المفاوضات معه ولماذا فضل النادي الأهلي وجاء الحوار كالتالي:-

- ما شعورك بعد الانضمام للنادي الأهلي؟ سعيد بكل تأكيد بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء، الانضمام لصفوف فريق بحجم الأهلي خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأن أمثل إضافة للفريق. كيف بدأت المفاوضات معك؟ المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل أعمالي، ولم أتردد