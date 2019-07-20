دراسة: 3 دقائق من الموسيقى تخفف القلق قبل الجراحة

كشفت تجربة بجامعة بنسلفانيا أن الموسيقى الهادئة تقلل من مستويات القلق لدى المرضى وكذلك الأدوية، على الرغم من أن المرضى كانوا أقل رضا عن التجربة
تشير دراسة جديدة إلى أن الموسيقى قد تكون فعالة مثل الأدوية المهدئة في استرخاء المرضى القلقين قبل الجراحة، ويمكن إجراء العديد من العمليات دون ألم حتى وإن كان المريض مستيقظا بالبنج النصفي، لكن الحقن التي تمنع إشارات الألم يمكن أن تكون مؤلمة قليلا، ومحفزة للقلق بالنسبة للبعض.
غالبًا ما تستخدم العقاقير المهدئة مثل الميدازولام، لتهدئة هؤلاء المرضى، لكن هذه الفئة من الأدوية، المسماة بـ«بنزوديازيبين» يمكن أن تتداخل مع التنفس وتدفق الدم، ويمكن أن تسبب الهلوسة والعدوانية، كما أنها قد تسبب الإدمان. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بدلا من ذلك، كشفت تجربة بجامعة بنسلفانيا عن أن الموسيقى الهادئة تقلل من مستويات القلق لدى المرضى وكذلك الأدوية، على الرغم من أن المرضى كانوا أقل رضا عن التجربة، فالقلق قبل الجراحة أمر مفهوم وشائع ويؤثر فى أكثر من نصف المرضى، لكن العصبية يمكن أن تجعل العملية في حد ذاتها أكثر خطورة.
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بدلا من ذلك، كشفت تجربة بجامعة بنسلفانيا عن أن الموسيقى الهادئة تقلل من مستويات القلق لدى المرضى وكذلك الأدوية، على الرغم من أن المرضى كانوا أقل رضا عن التجربة، فالقلق قبل الجراحة أمر مفهوم وشائع ويؤثر فى أكثر من نصف المرضى، لكن العصبية يمكن أن تجعل العملية في حد ذاتها أكثر خطورة.
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يؤدي القلق إلى دفع الجهاز العصبي إلى مستوى عالٍ، ما يجعل المريض أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وتقلص الأوعية الدموية وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم، ما قد يؤدي إلى مخاطر مضاعفات أعلى في الجراحة.
وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المرضى الذين يشعرون بالقلق قبل إجراء عملية جراحية -مهما كانت بسيطة- قد يواجهون طريقا أكثر صعوبة للتعافي.
لطالما كان الطريق الأبسط بالنسبة لأطباء التخدير والجراحين هو إعطاء المريض حبوب منع الحمل أو البنزوديازيبين من أجل التهدئة، حيث تعمل هذه الأدوية بسرعة عن طريق تضخيم تأثيرات ناقل عصبي يسمى "جاما"، يبطئ الناقلات العصبية سريعة الاستجابة في الأدمغة شديدة النشاط، ومن ثم يكون له تأثير هادئ وسريع.
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ولكن في بعض الأحيان، تكون لـ«بنزوديازيبين» نتائج عكسية، ما يتسبب في القلق والعدوان والتهيجات، وحتى عندما تعمل كما ينبغي، فإن التأثير المسكن يخفف من معدل التنفس ومعدل ضربات القلب، ما يساعد المرضى على الشعور بالهدوء، ولكن يمكن أن يكون خطيرا في أثناء الجراحة؛ لذلك يجب مراقبتهم باستمرار.
"ميدازولام" نفسه سريع المفعول، ولكن يمكن أن يشكل خطرا على بعض الناس، حيث يكون له تأثير كالمخدرات، ومن ثم يسبب الإدمان، ووسط وباء المواد الأفيونية، يبحث الأطباء والمرضى على حد سواء، بشكل متزايد، عن بدائل للعقاقير التي تسبب الإدمان عندما لا تكون ضرورية على الإطلاق؛ لذا فالموسيقى أفضل طريقة لتخفيف الألم والقلق.
لمعرفة مدى تأثير الموسيقى والأدوية فى المرضى، أعطى باحثو جامعة بنسلفانيا بشكل عشوائي 80 مريضًا حقنة ميدازولام قبل ثلاث دقائق من العملية، وأعطوا 77 سماعة أخرى تعمل على إلغاء الضوضاء قبل العملية بـ3 دقائق أيضا.
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قاموا بتقييم مستويات القلق لدى المرضى على نطاق موحد، ووجدوا في المتوسط أن لديهم نفس الانخفاض في القلق بعد الاستماع إلى الموسيقى الهادئة وأخذ الميدازولام، وبالطبع لم تكن للموسيقى آثار جانبية، ولكن المرضى لم يكونوا راضين عن هذه الموسيقى.
وأرجع الباحثون ذلك إلى أن المشاركين لم يتمكنوا من اختيار الموسيقى، على الرغم من أن التباين في مستويات الرضا قد تكون له مصادر أكثر تعقيدًا إلى حد ما.
تعمل الموسيقى على الناقلات العصبية، وتحبط هرمون الإجهاد (الكورتيزول)، بينما تعزز هرمون "الشعور بالرضا"، والدوبامين، فبالطبع هي بديل للعقاقير، لكنه بديل ليس فعالا لدى كل المرضى.
وكتب الباحثون أن الدراسات المستقبلية يجب أن تجرب أنواعا أخرى من الموسيقى أو طرق إيصالها بشكل آخر لتحسين فاعليتها.