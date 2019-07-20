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دراسة: 3 دقائق من الموسيقى تخفف القلق قبل الجراحة

كشفت تجربة بجامعة بنسلفانيا أن الموسيقى الهادئة تقلل من مستويات القلق لدى المرضى وكذلك الأدوية، على الرغم من أن المرضى كانوا أقل رضا عن التجربة
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الموسيقى قبل الجراحة
الموسيقى قبل الجراحة
تشير دراسة جديدة إلى أن الموسيقى قد تكون فعالة مثل الأدوية المهدئة في استرخاء المرضى القلقين قبل الجراحة، ويمكن إجراء العديد من العمليات دون ألم حتى وإن كان المريض مستيقظا بالبنج النصفي، لكن الحقن التي تمنع إشارات الألم يمكن أن تكون مؤلمة قليلا، ومحفزة للقلق بالنسبة للبعض. غالبًا ما تستخدم العقاقير المهدئة مثل الميدازولام، لتهدئة هؤلاء المرضى، لكن هذه الفئة من الأدوية، المسماة بـ«بنزوديازيبين» يمكن أن تتداخل مع التنفس وتدفق الدم، ويمكن أن تسبب الهلوسة والعدوانية، كما أنها قد تسبب الإدمان. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بدلا من ذلك، كشفت تجربة بجامعة بنسلفانيا عن أن الموسيقى الهادئة تقلل من مستويات القلق لدى المرضى وكذلك الأدوية، على الرغم من أن المرضى كانوا أقل رضا عن التجربة، فالقلق قبل الجراحة أمر مفهوم وشائع ويؤثر فى أكثر من نصف المرضى، لكن العصبية يمكن أن تجعل العملية في حد ذاتها أكثر خطورة. اقرأ أيضا: تناول النمل
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