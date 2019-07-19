لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

بول بوجبا

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.

وقال بيريرا في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو الإيطالي، اليوم الجمعة: "أنا مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى هنا، إنه شخص رائع في هذه المجموعة، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وأتعلم من بوجبا كل يوم، إنه واحد من أقرب الأصدقاء لي، لقد كنت معه هنا منذ أن كان عمري 16 عامًا، لذا إنه يعد بمثابة العائلة لي". ووفقًا

وقال بيريرا في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو الإيطالي، اليوم الجمعة: "أنا مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى هنا، إنه شخص رائع في هذه المجموعة، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وأتعلم من بوجبا كل يوم، إنه واحد من أقرب الأصدقاء لي، لقد كنت معه هنا منذ أن كان عمري 16 عامًا، لذا إنه يعد بمثابة العائلة لي".



ووفقًا لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس لا يزال يتمسك بأمل التعاقد مع بوجبا رغم رفض مانشستر يونايتد لفكرة التخلي عن اللاعب بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني، كما أفادت الصحيفة بأن يوفنتوس سيعرض على مانشستر يونايتد إدراج 3 لاعبين في الصفقة وهم جواو كانسيلو ودوجلاس كوستا وبليز ماتويدي، مقابل ضم الدولي الفرنسي.

