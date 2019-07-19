طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

سفينة بوكسر الأمريكية

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "اللقطات التي صورتها طائرتنا المسيرة من المدمرة الأمريكية، هي وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي، لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة