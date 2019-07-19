إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية

أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقال "شتيوي" أن قوات الاحتلال أطلقت أيض، الأعيرة الإسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 40 مواطنًا بينهم 22 بالرصاص "المطاطي والاسفنجي" و18 بالاختناق، وعولجت جميع الحالات ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة جدًا بين المواطنين