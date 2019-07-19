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إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وقال "شتيوي" أن قوات الاحتلال أطلقت أيض، الأعيرة الإسفنجية، وعشرات قنابل الغاز باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 40 مواطنًا بينهم 22 بالرصاص "المطاطي والاسفنجي" و18 بالاختناق، وعولجت جميع الحالات ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة جدًا بين المواطنين
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حج-وعمرة (3)

السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
طائرة-مسيرة (4)

إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

أبدت الخارجية الإيرانية سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ". وقال: "لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر"، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
مظاهرات السودان

هل يغرق السودان في أزماته الاقتصادية؟

على الرغم من مساعي السودان المستمرة لوضع أساس الاستقرار السياسي المفقود في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، فإن الأزمات الاقتصادية لا تزال تمثل شبحا يخيف السودان في الوقت الحالي. وظهرت العديد من العلامات، التي أكدت أن هناك بالفعل أزمات اقتصادية تلوح في الأفق بالسودان، خاصة أن حالة عدم الاستقرار السياسي أثرت بشكل رئيسي على النمط الاستهلاكي للمواطنين على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما ألقى بظلاله على وتيرة الاقتصاد والاستثمار على حد سواء.
جواد ظريف (2)

إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
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قوات الاحتلال - فلسطين

البناء دون تراخيص.. ذريعة إسرائيل لهدم «الخليل»

"الهدم" سياسة تنتهجها إسرائيل منذ القدم للقضاء على كل ما هو فلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية، ورفع الاحتلال خلال الآونة الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين. وعمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 50 ألف مبنى فلسطيني، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طائرة-مسيرة (2)

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة.. والمقاومة تتصدر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته خلال قيامها "بمهمة روتينية" في قطاع غزة، مؤكدأ أنه لا يخشى تسرب أي معلومات نتيجة سقوطها، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعترف بتحطم طائرة عسكرية مُسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم، خلال مهمة روتينية، فيما أشارت وكالة معا الفلسطينية، إلى أن المقاومة، أطلقت النار على طائرة تصوير إسرائيلية، كانت تحلق في مساء منطقة حجر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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