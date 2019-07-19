ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

نجيب محفوظ

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".

وأشادت أم كلثوم، في تصريحات خاصة للإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" الذي يعرض عبر قناة cbc، بالدور الذي قامت به إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من أجل افتتاح المتحف الذي طال انتظاره، وقالت إن "عبد الدايم" هى التى حققت حلم المتحف ويجب أن يوجه لها الشكر. وحول الخلاف بين وزارتي الثقافة والآثار