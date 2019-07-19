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السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
مناسك الحج - صورة أرشيفية
مناسك الحج - صورة أرشيفية
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
وشددت الخارجية في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.وكشف السفير ياسر محمود هاشم،
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قوات الاحتلال - فلسطين

إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
طائرة-مسيرة (4)

إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

أبدت الخارجية الإيرانية سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ". وقال: "لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر"، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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هل يغرق السودان في أزماته الاقتصادية؟

على الرغم من مساعي السودان المستمرة لوضع أساس الاستقرار السياسي المفقود في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، فإن الأزمات الاقتصادية لا تزال تمثل شبحا يخيف السودان في الوقت الحالي. وظهرت العديد من العلامات، التي أكدت أن هناك بالفعل أزمات اقتصادية تلوح في الأفق بالسودان، خاصة أن حالة عدم الاستقرار السياسي أثرت بشكل رئيسي على النمط الاستهلاكي للمواطنين على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما ألقى بظلاله على وتيرة الاقتصاد والاستثمار على حد سواء.
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إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
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حجاج

نصب وخسارة.. الخارجية تحذر راغبي الحج من تأشيرات الزيارة الإلكترونية

تحذير جديد أطلقته وزارة الخارجية المصرية، للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2019، إذ طالبتهم بعدم السفر إلى السعودية، بتأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج، مشددة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
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الملك سلمان يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة، بحسب وكالة "واس". ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
الحج

هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
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