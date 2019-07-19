السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

مناسك الحج - صورة أرشيفية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.

وشددت الخارجية في بيان رسمي، أصدرته اليوم الجمعة، على أن تلك التأشيرات الألكترونية مخصصة لحضور الفعاليات الثقافية والحفلات السياحية فقط، ولا تتضمن السماح بأداء مناسك الحج، مؤكدة أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لن تسمح لأي شخص يحمل تلك التأشيرات بالدخول إلى أراضيها.وكشف السفير ياسر محمود هاشم،