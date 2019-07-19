والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

والد أميرة: مكنتش عارف أفهم منها تفاصيل دقيقة عن اللي حصل فتحت الشنطة بتاعتها لقيت فيها السكين غرقانة دم.. ومحامية الفتاة: سأطلب بخروجها بكفالة على ضمانتي الشخصية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".

وتابع والد الفتاة يحكي تفاصيل ما حدث "لما وصلت عندها كانت الساعة 10 بالليل لقيتها بتقولي إن فيه سواق ميكروباص عايز يعتدي عليها وأوهمته أنها موافقة ولما ساب السكين خدتها منه وضربته في رقبته جوا العربية طبعا السواق فضل يعافر ويهاجمها لأنه جري وراها كتير وحسب اللي عرفته من المحضر إن جثة السواق بينها وبين

وتابع والد الفتاة يحكي تفاصيل ما حدث "لما وصلت عندها كانت الساعة 10 بالليل لقيتها بتقولي إن فيه سواق ميكروباص عايز يعتدي عليها وأوهمته أنها موافقة ولما ساب السكين خدتها منه وضربته في رقبته جوا العربية طبعا السواق فضل يعافر ويهاجمها لأنه جري وراها كتير وحسب اللي عرفته من المحضر إن جثة السواق بينها وبين العربية حوالي 15 متر طبعا غير باقي الطعنات".

وأضاف "مكنتش عارف أفهم منها تفاصيل دقيقة عن اللي حصل، فتحت الشنطة بتاعتها لقيت فيها السكين غرقانة دم مكنتش قادر أفكر اتصلت بأخويا الكبير قولتله تعالى إلحقني لما وصل قالي لازم نعمل محضر في المركز وخدناها وطلعنا على مركز العياط وخليتها تلبس هدومها اللي كانت غرقانة دم لأن عم حجاج كان جايبلها جلابية من هدوم ولاده".

واستطرد "السواق والولدين اللي معاه كانوا متفقين مع بعض، والسواق اللي اتقتل لا أنا ولا أميرة نعرفه".

التحريات قالت إنها كانت في حالة دفاع عن الشرف وهي قالت الحقيقة بس إحنا مستنيين تقرير الطب الشرعي، وأميرة لسة طبعا عيلة وطفلة والموضوع كبير عليها وهي تعبانة ومش عارف أكلمها ولا أشوفها هي محجوزة 15 يوم في مركز شرطة العياط على ذمة التحقيقات".

وكشف الأب عن أن ابنته كانت تعمل في أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر من حوالي 8 شهور وتعرفت على "إبراهيم" وهو أحد المتهمين بحكم أنه كان زميل لها في العمل".

وتابع "أميرة قالتلي إنه عايز يتقدملها قولتلها إنتي لسه صغيرة وفيه أخت أكبر منك ومش أي حد يقولك على حاجة تصدقيه وخليتها تسيب الشغل في المصنع وأختها كانت بتشتغل في مصنع تاني ورجعوا يشتغلوا في الفيوم في مكان قريب عندنا".

والد أميرة أضاف،"أنا وأمها نفسنا نشوفها وأخواتها بيبكوا عليها، أنا عندي آية أكبر من أميرة بسنة، وفاطمة في تالتة ابتدائي، وإسلام في خامسة ابتدائي وعلى قدي زعلي من أميرة إنها سافرت من غير ما تقولي بس أنا فخور بيها لأنها دافعت وحافظت على نفسها وهي بنت بـ 100 راجل وبنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل".

وأكد أنه لم يفق من الصدمة حتى الآن وتمنى أن تنال ابنته البراءة لأنها كانت تدافع عن نفسها، وأنه دون عمل ولا يمتلك غير محل صغير في الفيوم، وكانت أميرة تعمل في محل ملابس لتجيهز نفسها ومساعدته"، وبنبرة صوت حزينة قال "نفسي أشوفها وأقولها متخافيش وتحس إننا واقفين جنبها".

دينا المقدم محامية "أميرة" قالت لـ"التحرير" "إن الشاب الذي حاول الاعتداء على موكلتها لديه سابقة تحرش، وكان يتعاطى مخدرات، وحاولنا التواصل مع أهل السائق ولكنهم رفضوا، وكل ما يهمهم هو السيارة الميكروباص التي كان يستقلها في أثناء الواقعة.

وكشفت "المقدم" عن عزمها تقديم طلب التماس إلى النيابة الأحد المقبل بعدم حجزها كونها طفلة ويتم التحقيق معها منذ أسبوع مضى فضلا عن أن أول يوم استمرت التحقيقات معها حوالي 16 ساعة، وسأطالب بمقالبلتها على انفراد يوم الأحد المقبل، وطلب آخر بخروجها بكفالة على ضمانتي الشخصية، لأنه من المتفرض أن تنتهي التحقيقات يوم الأحد المقبل، وبعدها ننتظر تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.

وأضافت "بعد الحلقة التي ظهرت بها بصحبة والد أميرة على قناة المحور تلقينا اتصال من محافظ الجيزة على القناة، وقال إنه سيتواصل مع النيابة للحصول على تصريح لوالدها بمقابلتها والاطمئنان عليها، ونوهت بأن والد الفتاة بعد الحلقة انتابته حالة من البكاء الهيستيري فضلا عن تواجده الدائم أمام المحكمة من أسبوع لأنه لا يستطيع السفر يوميا من الفيوم إلى العياط، وأميرة بريئة، حتى ظهور تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.