كان 2019.. مفاجأة فى تشكيلة السنغال أمام الجزائر
تحرير:محمد جمال
١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
منتخب السنغال
أعلن إليو سيسيه المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، وينتظر منتخب أسود التيرانجا مواجهة نارية أمام المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي، والتى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء فى نهائى بطولة أمم إفريقيا والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو.
ويتنافس الثنائي على التتويج باللقب، فى صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة .
والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
ويغيب كوليبالي لاعب المنتخب السنغالي بسبب الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة تونس الماضية فى نصف نهائى البطولة، وجاءت تشكيلة السنغال على النحو التالى..
حراسة المرمى: ألفريد جوميز .
خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي .
خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت .
خط الهجوم:
ويغيب كوليبالي لاعب المنتخب السنغالي بسبب الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة تونس الماضية فى نصف نهائى البطولة، وجاءت تشكيلة السنغال على النحو التالى..
حراسة المرمى: ألفريد جوميز .
خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي .
خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت .
خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.
وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، أما الجزائر فتشارك فى البطولة للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990.