كان 2019.. مفاجأة فى تشكيلة السنغال أمام الجزائر

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

منتخب السنغال

أعلن إليو سيسيه المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، وينتظر منتخب أسود التيرانجا مواجهة نارية أمام المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي، والتى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء فى نهائى بطولة أمم إفريقيا والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو. ويتنافس الثنائي على التتويج باللقب، فى صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة . والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.

ويغيب كوليبالي لاعب المنتخب السنغالي بسبب الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة تونس الماضية فى نصف نهائى البطولة، وجاءت تشكيلة السنغال على النحو التالى.. حراسة المرمى: ألفريد جوميز . خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي . خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت . خط الهجوم: