رياضة

كان 2019.. مفاجأة فى تشكيلة السنغال أمام الجزائر

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
منتخب السنغال
منتخب السنغال
أعلن إليو سيسيه المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، وينتظر منتخب أسود التيرانجا مواجهة نارية أمام المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي، والتى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء فى نهائى بطولة أمم إفريقيا والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو. ويتنافس الثنائي على التتويج باللقب، فى صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة . والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
ويغيب كوليبالي لاعب المنتخب السنغالي بسبب الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة تونس الماضية فى نصف نهائى البطولة، وجاءت تشكيلة السنغال على النحو التالى.. حراسة المرمى: ألفريد جوميز . خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي . خط الوسط: ندياي، إدريسا جاي، هنري سايفت . خط الهجوم:
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حسن شحاتة

هل حسن شحاتة مرشح لتدريب منتخب مصر؟ أشرف صبحي يرد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقف الوزارة من ترشيح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أثناء متابعته الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، حيث أوضح أن كل تركيزه خلال هذه المرحلة في كيفية إنهاء البطولة بنفس القوة والإبهار الذي حظى به كل شيء في البطولة بداية من التنظيم، والملاعب وحفل الافتتاح وحتى حفل الختام والمباراة النهائية. وتواجد وزير الرياضة مبكراً في استاد القاهرة من أجل متابعة كافة الترتيبات النهائية لحفل الختام، والمواجهة المرتقبة بين الجزائر والسنغال التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة.
ابو تريكة

أبوتريكة: مصر نجحت في تنظيم الكان وفشلت كروياً

علق محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، من أول يوم في البطولة حتى حفل الختام، مؤكدًا على أن التنظيم مبهر يليق باسم مصر مشيدًا بكافة المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع. ويسدل الستار اليوم الجمعة، على بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث ستقام المباراة النهائية للبطولة بين المنتخب السنغالي ونظيره الجزائري، في تمام الساعة التاسعة، على ستاد القاهرة الدولي، والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (6)

كان 2019.. الجزائر بالقوة الضاربة فى مواجهة السنغال

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، حيث ينتظر منتخب محاربي الصحراء تحت قيادة جمال بلماضي مواجهة نارية أمام المنتخب السنغالى "أسود تيرانجا" بقيادة اليو سيسيه التى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى بطولة أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخبان على التتويج باللقب، وهناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة. والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
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جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
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