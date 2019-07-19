بومبيو: ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران دون شروط

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

دونالد ترامب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران من دون شروط مسبقة. وفي 23 يونيو الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا.

وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم. وأضاف الرئيس الأمريكي "لم أرسل رسالة ولا أسعى لشن حربا وأعتقد أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات". ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة