كان 2019.. الجزائر بالقوة الضاربة فى مواجهة السنغال

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

منتخب الجزائر

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، حيث ينتظر منتخب محاربي الصحراء تحت قيادة جمال بلماضي مواجهة نارية أمام المنتخب السنغالى "أسود تيرانجا" بقيادة اليو سيسيه التى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى بطولة أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخبان على التتويج باللقب، وهناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة. والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.

وجاءت تشكيلة محاربى الصحراء على النحو التالى.. حراسة المرمى: رايس مبولحي خط الدفاع: مهدي زفالي، جمال بلعمري، عيسى ميندي، رامي بن سبعيني خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي ثلاثي الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح وتشارك الجزائر فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ18

وجاءت تشكيلة محاربى الصحراء على النحو التالى..



حراسة المرمى: رايس مبولحي



خط الدفاع: مهدي زفالي، جمال بلعمري، عيسى ميندي، رامي بن سبعيني



خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي



ثلاثي الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح



وتشارك الجزائر فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ18 فى تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها فى نسخة 1990، أما السنغال فتشارك فى البطولة للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما خسرت نهائى نسخة 2002 التى أقيمت فى مالى، أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.



