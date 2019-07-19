رياضة

أبوتريكة: مصر نجحت في تنظيم الكان وفشلت كروياً

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
أبو تريكة
أبو تريكة
علق محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، من أول يوم في البطولة حتى حفل الختام، مؤكدًا على أن التنظيم مبهر يليق باسم مصر مشيدًا بكافة المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع. ويسدل الستار اليوم الجمعة، على بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث ستقام المباراة النهائية للبطولة بين المنتخب السنغالي ونظيره الجزائري، في تمام الساعة التاسعة، على ستاد القاهرة الدولي، والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو.
وقال أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات بين سبورت إن مصر نظمت البطولة بشكل رائع ومبهر، مؤكدًا على أن مصر نجحت تنظيميًا في البطولة لكنها فشلت على المستوى الفني كروياً. وتابع:" مصر نجحت في التنظيم بكل تأكيد، بالإضافة إلى أنها ستصعب الأمور على الكاميرون التي ستنظم الدورة القادمة
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حسن شحاتة

هل حسن شحاتة مرشح لتدريب منتخب مصر؟ أشرف صبحي يرد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقف الوزارة من ترشيح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أثناء متابعته الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، حيث أوضح أن كل تركيزه خلال هذه المرحلة في كيفية إنهاء البطولة بنفس القوة والإبهار الذي حظى به كل شيء في البطولة بداية من التنظيم، والملاعب وحفل الافتتاح وحتى حفل الختام والمباراة النهائية. وتواجد وزير الرياضة مبكراً في استاد القاهرة من أجل متابعة كافة الترتيبات النهائية لحفل الختام، والمواجهة المرتقبة بين الجزائر والسنغال التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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كان 2019.. الجزائر بالقوة الضاربة فى مواجهة السنغال

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، حيث ينتظر منتخب محاربي الصحراء تحت قيادة جمال بلماضي مواجهة نارية أمام المنتخب السنغالى "أسود تيرانجا" بقيادة اليو سيسيه التى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى بطولة أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخبان على التتويج باللقب، وهناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة. والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
فرحة لاعبي السنغال (2)

كان 2019.. مفاجأة فى تشكيلة السنغال أمام الجزائر

أعلن إليو سيسيه المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، وينتظر منتخب أسود التيرانجا مواجهة نارية أمام المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي، والتى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء فى نهائى بطولة أمم إفريقيا والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو. ويتنافس الثنائي على التتويج باللقب، فى صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة . والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
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الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
منتخب-اوغندا‎ (3)

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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