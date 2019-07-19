أبوتريكة: مصر نجحت في تنظيم الكان وفشلت كروياً

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، من أول يوم في البطولة حتى حفل الختام، مؤكدًا على أن التنظيم مبهر يليق باسم مصر مشيدًا بكافة المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع. ويسدل الستار اليوم الجمعة، على بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث ستقام المباراة النهائية للبطولة بين المنتخب السنغالي ونظيره الجزائري، في تمام الساعة التاسعة، على ستاد القاهرة الدولي، والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات بين سبورت إن مصر نظمت البطولة بشكل رائع ومبهر، مؤكدًا على أن مصر نجحت تنظيميًا في البطولة لكنها فشلت على المستوى الفني كروياً. وتابع:" مصر نجحت في التنظيم بكل تأكيد، بالإضافة إلى أنها ستصعب الأمور على الكاميرون التي ستنظم الدورة القادمة