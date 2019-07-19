دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

دنيا سمير غانم

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، قررت إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، لتقدم النجمة الشابة أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وهي "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس