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أول تحرك بريطاني بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بمضيق هرمز

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
ناقلة نفض
ناقلة نفض
أعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي". وقال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية.
وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها ارتكبت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد". بريطانيا أكدت، الجمعة، أنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك
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ناقلة-نفط (2)

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية. وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها سرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".
ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

مقتل شخصين وفقدان 12 في انفجار مصنع غاز بالصين

وقع انفجار في مصنع للغاز بمدينة "ييما" بمقاطعة "خنان" وسط الصين، اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شخصين، وفقدان 12 آخرين. وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم, أن الانفجار وقع الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لبكين في ورشة تابعة للمصنع، ما تسبب في سقوط ضحايا، إلى جانب تهشم النوافذ والأبواب ووقف خطوط الانتاج. وفي أول يوليو الجاري، أعلنت سلطات مقاطعة آنهوى شرقى الصين مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى انفجار وقع بمصنع للكيماويات فى مدينة "بنغبو" بالمقاطعة.
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هل تنجح القوى الناعمة في تحسين علاقة بوتين بجيرانه؟

كان أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، فرصة سانحة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على جورجيا، بعد أن دعاه البرلمان لمعاقبة الاحتجاجات المناهضة للكرملين بها، لكن بوتين رفض هذا العرض قائلا: "إنني أحترم الجورجيين". أثار رد فعل بوتين غير المتوقع تساؤلات عما إذا بدأ الكرملين يعيد التفكير في نهجه التقليدي تجاه الدول المجاورة، واللجوء بدلا من ذلك إلى القوة الناعمة. وجاء ذلك بعد أن تبنى بوتين مؤخرا اتجاه الاتحاد الأوروبي لتأييد حكومة ائتلافية في مولدوفا بقيادة سياسيين مؤيدين للغرب، ونيته الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الأسرى.
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ترامب

أمريكا: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي وقالت أورتاجوس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها. وأضافت المتحدثة الأمريكية: "نحن نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".
المدمرة-البريطانية دنكان (2)

استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي. ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
الحرس-الثوري-الإيراني (1)

مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع أكراد

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن اثنين من قوات الحرس الثوري لقيا مصرعهما، إثر اشتباكات مع جماعة مناهضة للثورة الإيرانية، خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الوكالة لم تذكر اسم الجماعة، لكن الاشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية، والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستاني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان بثته الوكالة، أن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب.
طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
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