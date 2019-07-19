رياضة

«ذا صن»: الشرطة الفرنسية تستعد لاحتفالات الجزائريين

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
تحت عنوان "التحذير النهائى" جاء تقرير صحيفة "صن" البريطانية عن مباراة الجزائر والسنغال اليوم، حيث كشفت الصحيفة خلال تقريرها عن استعدادت أمنية مشددة فى فرنسا تحسباً لاحتفالات الجماهير الجزائرية. وجاء فى التقرير أن آلآلاف من رجال الشرطة الفرنسية يستعدون لمشجعي الجزائر إذا فازوا ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اعتقال أكثر من 200 مشجع بسبب احتفالات فوزهم في مباراة نصف النهائى . وأضاف التقرير أن الشرطة الفرنسية ستكون فى الشوارع ليلاً للتأمين، وذلك بعد الحوادث الأخيرة وأفعال الشغب التى تسبب فيها الجمهور الجزائري فى مباراة نيجيريا.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فى وقت سابق، عن ضبط 282 شخصا، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن الفرنسية، عقب تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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بعد ظهور محمد فضل في الملعب.. الجماهير تهتف باسم مصر

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
أشرف صبحي - أحمد أحمد

إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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كان 2019.. الجزائر بالقوة الضاربة فى مواجهة السنغال

أعلن جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، حيث ينتظر منتخب محاربي الصحراء تحت قيادة جمال بلماضي مواجهة نارية أمام المنتخب السنغالى "أسود تيرانجا" بقيادة اليو سيسيه التى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى بطولة أمم إفريقيا. ويتنافس المنتخبان على التتويج باللقب، وهناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة. والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
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