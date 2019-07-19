«ذا صن»: الشرطة الفرنسية تستعد لاحتفالات الجزائريين

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

جماهير الجزائر

تحت عنوان "التحذير النهائى" جاء تقرير صحيفة "صن" البريطانية عن مباراة الجزائر والسنغال اليوم، حيث كشفت الصحيفة خلال تقريرها عن استعدادت أمنية مشددة فى فرنسا تحسباً لاحتفالات الجماهير الجزائرية. وجاء فى التقرير أن آلآلاف من رجال الشرطة الفرنسية يستعدون لمشجعي الجزائر إذا فازوا ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اعتقال أكثر من 200 مشجع بسبب احتفالات فوزهم في مباراة نصف النهائى . وأضاف التقرير أن الشرطة الفرنسية ستكون فى الشوارع ليلاً للتأمين، وذلك بعد الحوادث الأخيرة وأفعال الشغب التى تسبب فيها الجمهور الجزائري فى مباراة نيجيريا.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فى وقت سابق، عن ضبط 282 شخصا، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن الفرنسية، عقب تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها