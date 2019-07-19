جريمة

تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
أصيب نحو 21 شخصا جميعهم من أسرة واحدة، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالات إعياء وقيء وإسهال وتسمم غذائي، أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة مساء الجمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم، وتبين إصابتهم بحالات تسمم متوسطة، أثر تناولهم وجبة غذاء أرز يرجح أنها فاسدة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم، وجارٍ خروج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وطلبت تحريات وحدة المباحث بديرمواس بشأن ظروف
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الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
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«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
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رفضا منحه ثمن شراء مخدرات فأحرق المنزل وأصاب والديه

أشعل عاطل النيران داخل شقة أسرته، اليوم الجمعة، بشارع 31 عزبة سكينة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة والديه باختناق على أثر إضرام نجلهما النيران في الشقة، لرفض والده إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بشارع 31 في عزبة سكينة، ووجود مصابين. وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارة إسعاف.
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
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تسمم 8 طالبات في المدينة الجامعية بالزقازيق

أصيبت ثماني طالبات، بحالات قيء واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء؛ وذلك في أثناء إقامتهن بالمدينة الجامعية لطالبات جامعة الزقازيق، الكائنة بشارع «فاروق»، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، في محافظة الشرقية، إذ جرى نقلهن إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (9)

بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

دائما يحذر خبراء المرور من السرعة الزائدة، والتباطؤ عن الصيانة الدورية للسيارات، وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث طرق كارثية نرصد أبرزها خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد وقوع حادث جديد فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على طريق "قنا- سفاجا"، ما تسبب فى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وإصابات بالغة، وبين الضحايا 7 أطفال وسيدة، وهو الحادث الذى يأخذنا إلى كارثة طريق الأتوستراد الذى جرت وقائع حوادثه منذ شهر، وشهد مصرع وإصابة 25 شخصا، وانتشرت حينها صور بشعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
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