تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

أصيب نحو 21 شخصا جميعهم من أسرة واحدة، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالات إعياء وقيء وإسهال وتسمم غذائي، أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة مساء الجمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم، وتبين إصابتهم بحالات تسمم متوسطة، أثر تناولهم وجبة غذاء أرز يرجح أنها فاسدة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية والتعامل معهم، وجارٍ خروج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وطلبت تحريات وحدة المباحث بديرمواس بشأن ظروف