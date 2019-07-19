رياضة

هل حسن شحاتة مرشح لتدريب منتخب مصر؟ أشرف صبحي يرد

تحرير:أحمد محمد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقف الوزارة من ترشيح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أثناء متابعته الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، حيث أوضح أن كل تركيزه خلال هذه المرحلة في كيفية إنهاء البطولة بنفس القوة والإبهار الذي حظى به كل شيء في البطولة بداية من التنظيم، والملاعب وحفل الافتتاح وحتى حفل الختام والمباراة النهائية. وتواجد وزير الرياضة مبكراً في استاد القاهرة من أجل متابعة كافة الترتيبات النهائية لحفل الختام، والمواجهة المرتقبة بين الجزائر والسنغال التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة.
وبسؤال وزير الرياضة عما يتردد عن ترشيحه حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى لتولى مهام هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، أجاب الوزير قائلاً: "التعامل في ملف اتحاد الكرة سيكون وفق اللوائح والقوانين المحلية والدولية ولن يكون هناك أي تدخل من جانب الوزارة في الترشيحات،
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
حفل-الختام‎ (9)

بعد ظهور محمد فضل في الملعب.. الجماهير تهتف باسم مصر

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
أشرف صبحي - أحمد أحمد

إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
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كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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