هل حسن شحاتة مرشح لتدريب منتخب مصر؟ أشرف صبحي يرد

تحرير:أحمد محمد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

حسن شحاتة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقف الوزارة من ترشيح المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أثناء متابعته الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، حيث أوضح أن كل تركيزه خلال هذه المرحلة في كيفية إنهاء البطولة بنفس القوة والإبهار الذي حظى به كل شيء في البطولة بداية من التنظيم، والملاعب وحفل الافتتاح وحتى حفل الختام والمباراة النهائية. وتواجد وزير الرياضة مبكراً في استاد القاهرة من أجل متابعة كافة الترتيبات النهائية لحفل الختام، والمواجهة المرتقبة بين الجزائر والسنغال التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وبسؤال وزير الرياضة عما يتردد عن ترشيحه حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى لتولى مهام هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، أجاب الوزير قائلاً: "التعامل في ملف اتحاد الكرة سيكون وفق اللوائح والقوانين المحلية والدولية ولن يكون هناك أي تدخل من جانب الوزارة في الترشيحات،