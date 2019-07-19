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السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
السيسي ونظيره الجزائري - صورة أرشيفية
السيسي ونظيره الجزائري - صورة أرشيفية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
وانطلق حفل ختام بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، قبل أن تقام مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال.ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت
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المواطن-المصري (4)

صراخ وتريقة وغيبوبة.. كواليس الاعتداء على مصري في طائرة رومانيا

أصوات صراخ هيستيري تتعالى في جنبات إحدى الطائرات أثناء رحلتها من بوخارست قاصدة القاهرة، أطفال يبكون ونساء تستنجد ورجال تحاول فض اشتباك ما.. هنا يظهر في الكادر رجل مصري فض الشيب سواد الشعر في رأسه، ويجتمع حوله رجال أمن يعتدون عليه بوحشية، واحد يخنقه بذراعه وآخر يمسك ساقيه محاولا بكل ما أوتى من عنف إزاحته من مقعده بالطائرة، بينما يحاول ثالث لي ذراعي الراجل إلى الخلف لتوثيق يديه بالكلابشات، ويستمر الصراخ والتوسلات ومحاولات إيقاف هذه المهزلة.. ملخص مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثار غضب واسع.
خالد يوسف

أهالي كفر شكر يشيعون جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

شيع المئات من أهالي كفر شكر في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، جنازة اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية ظهر أمس الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. كما غاب شقيقه النائب خالد يوسف عن المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة، ودفن مسلم بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء مساء اليوم بنفس القرية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
مميش-مصر-قادرة على-تنظيم-الفعاليات الإقليمية

مميش: مصر قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بما لا يدع مجالا للشك في قدرتها على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لكافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم عام 2019.
السيسي واسبينوزا الاٍرهاب واللاجئون واجنده أفريقيا

السيسي وإسبينوزا يناقشان قضايا الإرهاب واللاجئين وأجندة إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، السيدة "ماريا فيرناندا إسبينوزا" رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير "ريتشارد ديكتوس" الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.
الاتحاد-الافريقى

اتفاقية التجارة الإفريقية.. بداية الانتعاش الاقتصادي

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية المعروفة بـ"AFCFTA" حيز التنفيذ قبل أيام، والتى تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجارية في العالم لنحو 1.2 مليار شخص بالقارة. وتهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات، وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع. ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية.
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