السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

السيسي ونظيره الجزائري - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.

وانطلق حفل ختام بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، قبل أن تقام مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال.ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت