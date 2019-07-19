الأهلي يستعد للمقاولون برباعية في شباك البلاستيك

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

الأهلي

فاز فريق الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري، سجل وليد أزارو هدفان قبل ان يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، واضاف مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء. بدأ الأهلي ودية اليوم بتشكيلة تضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.

ولم يتمكن الأهلي من زيارة شباك الضيف في الشوط الأول من اللقاء، وأهدر لاعبوه عدد من الفرص كانت أغلبها من نصيب وليد أزارو مهاجم الفريق، الذي غاب عنه التوفيق في اللمسة الأخيرة. كما أهدر رمضان صبحي فرصة ثمينة للتسجيل في نهاية الشوط الأول وأعقبها تسديدة قوية من احمد فتحي من الجبهة اليمنى مرت بجوار المرمى. وتغيرت

ولم يتمكن الأهلي من زيارة شباك الضيف في الشوط الأول من اللقاء، وأهدر لاعبوه عدد من الفرص كانت أغلبها من نصيب وليد أزارو مهاجم الفريق، الذي غاب عنه التوفيق في اللمسة الأخيرة.



كما أهدر رمضان صبحي فرصة ثمينة للتسجيل في نهاية الشوط الأول وأعقبها تسديدة قوية من احمد فتحي من الجبهة اليمنى مرت بجوار المرمى.



وتغيرت الأوضاع في الشوط الثاني، وتمكن وليد أزارو من تسجيل هدفين، الأول كان في الدقيقة 51 بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيمن عن طريق صالح جمعة، على الصدر ثم سددها في الشباك بطريقة استعراضية.



وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما حصل على عرضية من صالح جمعة واستقبلها بتسديدة قوية مباشرة في شباك البلاستيك.



وسجل صالح جمعة الهدف الثالث وحصل بعجها على ضربة جزاء سجل منها مروان محسن الهدف الرابع ، ليفوز الأهلي برباعية نظيفة.