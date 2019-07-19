إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

أنفانتينو وأحمد أحمد

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .

وظهر الثلاثى بجانب بعضهم البعض فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة . استقبلت منطقة آثار الهرم، صباح اليوم، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جيانى إنفانتينو وأسرته على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيى الدين مدير عام