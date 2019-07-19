رياضة

بعد ظهور محمد فضل في الملعب.. الجماهير تهتف باسم مصر

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
جماهير مصر
جماهير مصر
عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
أشرف صبحي - أحمد أحمد

إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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الأهلي يستعد للمقاولون برباعية في شباك البلاستيك

فاز فريق الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري، سجل وليد أزارو هدفان قبل ان يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، واضاف مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء. بدأ الأهلي ودية اليوم بتشكيلة تضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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