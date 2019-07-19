بعد ظهور محمد فضل في الملعب.. الجماهير تهتف باسم مصر

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

جماهير مصر

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، وتشارك السنغال فى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ15 فى تاريخها، ونجحت فى الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية فقط طوال تاريخها، وذلك بعدما