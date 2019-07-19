ريبيرى يدعم الجزائر في مدرجات استاد القاهرة (صورة)

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

ريبيرى

ظهر فرانك ريبرى نجم فريق بايرن الميونخ السابق فى مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تقام بين الجزائر والسنغال. حيث جلس نجم منتخب الديوك السابق وبجواره نجلته هيزيه ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومن المعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء. وحضر النجم صاحب الـ36 عاما إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة، وقام بنشر ريبيري مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يظهر فيها اثناء وصوله هو وابنته إلى مصر.

واحتفل ريبيري بعيد ميلاد ابنته الـ14، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها وهيبة جزائرية الجنسية، كما نشرت ابنة ريبيري هيزيه مقاطع فيديو لها على "إنستجرام" بقميص منتخب الجزائر، معبرة عن مؤازرتها للاعبي "الخضر". ويسعى منتخب الجزائر لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية الذي غاب عن منصات