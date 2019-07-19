نهائي الكان.. «الفار» يلغى ضربة جزاء للسنغال

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

الجزائر والسنغال

شهدت مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تدخل تقنية الفيديو" الفار" ومنعت الحكم الكاميروني نيانت من احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال، حيث قامت تقنية الفيديو (الفار) بإلغاء ضربة جزاء احتسبها الحكم الكاميروني، فى بداية الأمر لصالح أسود الترينجا ثم عاد واحتكم إلى تقنية الفيديو بعد ذلك وذهب نحو الشاشة وتم إعادة لقطة لمس الكرة في يد عدلان قدويرة وعاد مجدداً وقرر إلغاء ضربة الجزاء وسط اعتراضات من لاعبي المنتخب السنغالي الذين كانوا يأملون في إدراك هدف التعادل من خلالها.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم الوحيد على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه