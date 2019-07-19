رياضة

نهائي الكان.. «الفار» يلغى ضربة جزاء للسنغال

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
الجزائر والسنغال
الجزائر والسنغال
شهدت مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تدخل تقنية الفيديو" الفار" ومنعت الحكم الكاميروني نيانت من احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال، حيث قامت تقنية الفيديو (الفار) بإلغاء ضربة جزاء احتسبها الحكم الكاميروني، فى بداية الأمر لصالح أسود الترينجا ثم عاد واحتكم إلى تقنية الفيديو بعد ذلك وذهب نحو الشاشة وتم إعادة لقطة لمس الكرة في يد عدلان قدويرة وعاد مجدداً وقرر إلغاء ضربة الجزاء وسط اعتراضات من لاعبي المنتخب السنغالي الذين كانوا يأملون في إدراك هدف التعادل من خلالها.
وسجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم الوحيد على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه
اقرأ المزيد
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (7)

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
محمد-أبو-تريكة (1)

محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".
نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

النيجيري «إيجالو» يحصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية

حصد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى انتهت بحصد منتخب الجزائر للقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالى بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة . وأحرز إيجالو، 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز ، وآدم أوناس ، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالى بثلاثة أهداف. وجاء ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أوديون إيجالو 5 أهداف. ساديو ماني 3 أهداف. رياض محرز 3 أهداف. آدم وناس 3 أهداف.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريبيري في القاهرة

ريبيرى يدعم الجزائر في مدرجات استاد القاهرة (صورة)

ظهر فرانك ريبرى نجم فريق بايرن الميونخ السابق فى مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تقام بين الجزائر والسنغال. حيث جلس نجم منتخب الديوك السابق وبجواره نجلته هيزيه ريبيري، والتي لها أصولًا جزائرية تعود لوالدتها، ومن المعروف عن أبنائه حبهم الشديد لمنتخب محاربي الصحراء. وحضر النجم صاحب الـ36 عاما إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة، وقام بنشر ريبيري مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يظهر فيها اثناء وصوله هو وابنته إلى مصر.
الجماهير-تحتشد-في-ستاد-القاهرة ‎ (6)

«ذا صن»: الشرطة الفرنسية تستعد لاحتفالات الجزائريين

تحت عنوان "التحذير النهائى" جاء تقرير صحيفة "صن" البريطانية عن مباراة الجزائر والسنغال اليوم، حيث كشفت الصحيفة خلال تقريرها عن استعدادت أمنية مشددة فى فرنسا تحسباً لاحتفالات الجماهير الجزائرية. وجاء فى التقرير أن آلآلاف من رجال الشرطة الفرنسية يستعدون لمشجعي الجزائر إذا فازوا ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اعتقال أكثر من 200 مشجع بسبب احتفالات فوزهم في مباراة نصف النهائى . وأضاف التقرير أن الشرطة الفرنسية ستكون فى الشوارع ليلاً للتأمين، وذلك بعد الحوادث الأخيرة وأفعال الشغب التى تسبب فيها الجمهور الجزائري فى مباراة نيجيريا.
فرحة لاعبي السنغال (2)

كان 2019.. مفاجأة فى تشكيلة السنغال أمام الجزائر

أعلن إليو سيسيه المدير الفنى عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الجمعة، وينتظر منتخب أسود التيرانجا مواجهة نارية أمام المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي، والتى تقام على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء فى نهائى بطولة أمم إفريقيا والتى استضافتها مصر منذ 21 يونيو حتى 19 يوليو. ويتنافس الثنائي على التتويج باللقب، فى صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة . والتقى المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات.
جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org