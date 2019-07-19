رياضة

بلماضي ورجاله يحققون حلم 29 عاما.. الجزائر بطل كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
الجزائر
الجزائر
توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. في الدقيقة الثانية، استقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
هدف الجزائر كان بمثابة صدمة قوية للاعبي أسود التيرانجا الأمر الذي ظهر بشدة على وجوههم واحتاجوا لبعض الوقت لتدراك الصدمة، وبمرور الوقت استحوذ السنغاليون على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، الذي لم يشهد أي خطورة من الفريقين، لينتهي الشوط بتقدم الجزائر بهدف دون رد. في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرًا،
اقرأ المزيد
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (7)

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
محمد-أبو-تريكة (1)

محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".
نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

النيجيري «إيجالو» يحصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية

حصد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى انتهت بحصد منتخب الجزائر للقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالى بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة . وأحرز إيجالو، 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز ، وآدم أوناس ، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالى بثلاثة أهداف. وجاء ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أوديون إيجالو 5 أهداف. ساديو ماني 3 أهداف. رياض محرز 3 أهداف. آدم وناس 3 أهداف.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (4)

دور الـ16 في الكان.. الجزائر الأقوى ومصر الأسوأ

أسدل الستار أمس الاثنين، على مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، بتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي هي: بنين والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر وتونس وكوت ديفوار، وشهد هذا الدور تسجيل 19 هدفًا، كان للجزائر ونيجيريا نصيب الأسد منهم بواقع 3 أهداف لكل فريق، وساهمت تلك الأهداف في وصول 4 لاعبين إلى صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهم أدم وناس وأديون إيجالو وساديو ماني وسيدريك باكومبو إضافة إلى ساديو ماني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org