بلماضي ورجاله يحققون حلم 29 عاما.. الجزائر بطل كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

الجزائر

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. في الدقيقة الثانية، استقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.

هدف الجزائر كان بمثابة صدمة قوية للاعبي أسود التيرانجا الأمر الذي ظهر بشدة على وجوههم واحتاجوا لبعض الوقت لتدراك الصدمة، وبمرور الوقت استحوذ السنغاليون على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، الذي لم يشهد أي خطورة من الفريقين، لينتهي الشوط بتقدم الجزائر بهدف دون رد. في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرًا،